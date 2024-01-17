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屏東燈節 試燈美照引熱議

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導
屏東燈節將於本月19日至2月25日在屏東市萬年溪、縣民公園以及勝利星村3大燈區登場，展出35組燈飾和水舞表演（圖），試燈美照已在網路熱傳。圖／屏縣政府提供
屏東燈節將於本月19日至2月25日在屏東市萬年溪、縣民公園以及勝利星村3大燈區登場，展出35組燈飾和水舞表演（圖），試燈美照已在網路熱傳。圖／屏縣政府提供

屏東燈節本月19日至2月25日在屏東市萬年溪、縣民公園及勝利星村登場，3大燈區分別以無限之光、屏東天空之城及春暖花開．文資綻放為主題，龍造型、高達15公尺高的龍躍屏東燈飾近日試燈，引發地方熱烈討論；另外，縣府將大津瀑布步道打造光影沉浸體驗的奇幻大津，23日登場，遊客宛如走進童話故事書夢幻國度。

縣府表示，縣民公園燈區以「屏東天空之城」為主題，分成城中區、遺址區及大自然奇幻區，主燈是高達15公尺的龍形巨大燈飾「龍躍屏東」，全長達192公尺，還在龍身設置祈福燈籠，讓到訪遊客留下祝福話語。

萬年溪燈區以「無限之光」為主題，透過竹編雕塑出龍鱗，象徵龍心的「心之象」、巨龍追逐的「冉球」以及龍經過的「光之小徑」，將蜿蜒綿長的萬年溪妝點成神話中的巨龍，另復興公園有水舞燈光秀展演。

屏東燈節將於本月19日至2月25日在屏東市萬年溪、縣民公園以及勝利星村3大燈區登場，展出35組燈飾和水舞表演，試燈美照已在網路熱傳。圖／屏縣政府提供
屏東燈節將於本月19日至2月25日在屏東市萬年溪、縣民公園以及勝利星村3大燈區登場，展出35組燈飾和水舞表演，試燈美照已在網路熱傳。圖／屏縣政府提供

勝利星村燈區則以「春暖花開．文資綻放」為主題，分別於勝利區、成功區、通海區及遺構公園，藉由光影、剪紙、印花設計以及日式行燈，並融入花藝設計，將地磚圖紋以日式屏風樣式重新演繹。

縣府文化處說，大津步道全程800公尺，全區原本沒電力，策展團隊整配4條供電幹線是高難度挑戰，沿途光環境充滿屏東族群特色，依「夕照光芒」、「萬物璀璨」、「大地之舞」與「奇幻大津」4大主題，在不同山道環境融入在地意象地燈，遊客可體驗入夜後大津瀑布不同美景。

屏東

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