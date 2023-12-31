影／揮別2023最後夕陽！西子灣湧入上千名遊客 民眾等到美景直呼好幸運

揮別2023年最後夕陽，高雄西子灣傍晚湧現車潮，數千名遊客陸續攀上防坡堤與沙灘等待落日，直到下午5點25分前，好天氣帶來最近以來最美夕陽，不但見到完整太陽緩緩落入海面，天空被夕陽餘暉染紅，景色十分浪漫，令等待民眾直呼幸運。

即將揮別2023年，數千名遊客傍晚湧進高雄西子灣，想一同送別今年最後一道夕陽，今天日落時間約為5點25分，直到夕陽即將落下的前二十分鐘，夕陽落日因為沒有雲層阻擋依舊十分強勁，光線十分刺眼，完全沒有受到東北季風冷鋒過境的影響，不過民眾仍然齊聚，要一起歡送2023，迎接全新的2024年。西子灣的西子夕照為高雄八大勝景之一，每到日落時分，沿著海岸護堤的石砌欄杆，成為欣賞落日餘暉的最佳位置。由於今年氣候良好，不少民眾仍抱著一絲期望前來等待，也幸運等到夕陽，全程看著夕陽沒入海面，也是近幾年來高雄西子灣最美的告別夕陽美景。 揮別2023年最後夕陽，高雄西子灣今天傍晚湧入數千名遊客，好天氣帶來最近以來最美夕陽，不但見到完整太陽緩緩落入海面，天空也被夕陽餘暉染紅，景色十分浪漫，令等待民眾直呼幸運。記者劉學聖／攝影 揮別2023年最後夕陽，高雄西子灣今天傍晚湧入數千名遊客，好天氣帶來最近以來最美夕陽，不但見到完整太陽緩緩落入海面，天空也被夕陽餘暉染紅，景色十分浪漫，令等待民眾直呼幸運。記者劉學聖／攝影 揮別2023年最後夕陽，高雄西子灣今天傍晚湧入數千名遊客，好天氣帶來最近以來最美夕陽，不但見到完整太陽緩緩落入海面，天空也被夕陽餘暉染紅，景色十分浪漫，令等待民眾直呼幸運。記者劉學聖／攝影 揮別2023年最後夕陽，高雄西子灣今天傍晚湧入數千名遊客，好天氣帶來最近以來最美夕陽，不但見到完整太陽緩緩落入海面，天空也被夕陽餘暉染紅，景色十分浪漫，令等待民眾直呼幸運。記者劉學聖／攝影 揮別2023年最後夕陽，高雄西子灣今天傍晚湧入數千名遊客，還有民眾用冰塊雕出史奴比在現場展示。記者劉學聖／攝影 揮別2023年最後夕陽，高雄西子灣今天傍晚湧入數千名遊客，好天氣帶來最近以來最美夕陽，不但見到完整太陽緩緩落入海面，天空也被夕陽餘暉染紅，景色十分浪漫，令等待民眾直呼幸運。記者劉學聖／攝影 揮別2023年最後夕陽，高雄西子灣今天傍晚湧入數千名遊客，好天氣帶來最近以來最美夕陽，不但見到完整太陽緩緩落入海面，天空也被夕陽餘暉染紅，景色十分浪漫，令等待民眾直呼幸運。記者劉學聖／攝影 揮別2023年最後夕陽，高雄西子灣今天傍晚湧入數千名遊客，好天氣帶來最近以來最美夕陽，不但見到完整太陽緩緩落入海面，天空也被夕陽餘暉染紅，景色十分浪漫，令等待民眾直呼幸運。記者劉學聖／攝影