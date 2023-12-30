高雄輕軌成圓 好玩卡推暢遊套票

高雄輕軌歷經10年工程，年底正式完成環狀路線，明年元旦至2月25日免費搭乘；高雄觀光局與捷運公司合作推出「高雄好玩卡—TaKao打狗逛逛」，讓旅客憑卡搭捷運、輕軌、二次渡輪、市區公車、公路客運、YouBike等，還包括不少場館門票與商家優惠，讓民眾跨年連假來高雄遊玩。

觀光局長高閔琳說，搭乘輕軌一圈約90分鐘，國內外旅客可購買「高雄好玩卡—TaKao打狗逛逛」旅遊套票，利用套票體驗輕軌沿線知名景點，輕軌下車步行10分鐘內就能輕鬆抵達。

高閔琳說，因應跨年，跨年夜高雄捷運紅橘線延長營運至凌晨2時自各端點站發車，輕軌末班車於凌晨1點半發車（12月31日17時起不停靠C4凱旋中華站、C5夢時代站）。

觀光局指出，輕軌成圓後，從明年元旦至2月25日全線免費搭乘，之後採里程計費，高雄市推出「高雄好玩卡x TaKao打狗逛逛套票」，QR code電子票990元、實體卡1090元，結合高雄MeNGo-48小時方案（捷運、輕軌、二次渡輪、市區公車、公路客運、YouBike等運具）及21項熱門景點優惠及活動體驗，套票含輕軌、捷運票券與場館門票，還享有商家優惠。