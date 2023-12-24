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高雄輕軌大順路段 履勘過關

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄報導
高雄輕軌模擬事故，消防救護人員迅速將傷者救出送往醫院。記者蔡世偉／攝影
高雄輕軌模擬事故，消防救護人員迅速將傷者救出送往醫院。記者蔡世偉／攝影

高雄輕軌預定明年元旦成圓通車，大順路段昨進行履勘演練，模擬C25至C26站發生雨豆樹傾倒，列車出軌及乘客受傷等狀況緊急應變。交通部履勘人員要求營運前須改善軌道面及凹槽樹枝及碎石，最後「有條件通過」，高市將報請交通部核准通車，試營運期程不變。

交通部路政及道安司司長黃運貴帶領相關部會官員南下高雄履勘。現場模擬過程逼真，司機員與隨車工作人員動作迅速將乘客與受傷民眾疏散，並通知警方與消防救護人員到場進行搶救，最後工程搶險車將出軌列車導回正軌恢復交通。

高雄輕軌日前初勘演練，模擬鄰近建物掉落物砸擊列車第4節車廂，列車無法移動，起火且造成乘客受傷，當時以「幾乎零缺點」通過初勘。昨日輕軌履勘後提出2項「營運前須改善事項」、6項「一般注意改善事項」及6項「後續建議改善事項」，結論是「有條件通過」。

交通局指出，「營運前須改善事項」部分，軌道面及凹槽部分路段仍有樹枝及碎石，應予以移除改善，另外是營運前安全案例研析報告開立之安全觀察事項，應具體回應改善。局長張淑娟說，捷運局及高捷公司將針對相關缺失，立即進行改善，再依程序報請交通部核准營運；營運通車後，環狀輕軌營運路線將達22.1公里，服務範圍增至38站。

高雄輕軌 交通部

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