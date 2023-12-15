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高雄國際貨櫃藝術節開幕 6組特色大貨櫃點亮高雄港

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
第12屆「高雄國際貨櫃藝術節」即日起至明年1月28日，在高雄港11號碼頭舉辦，6個大型特殊裝置藝術設置在港邊。記者宋原彰／攝影
第12屆「高雄國際貨櫃藝術節」即日起至明年1月28日，在高雄港11號碼頭舉辦，6個大型特殊裝置藝術設置在港邊。記者宋原彰／攝影

在高雄港11號碼頭舉辦的第12屆「高雄國際貨櫃藝術節」，活動從即日起至明年1月28日為止，6個大型特殊裝置藝術設置在港邊，民眾能穿梭在貨櫃、由內望向海洋，搭配夜晚燈光藝術，將高雄港過往的貨櫃形象注入創意活力，市長陳其邁與每位創作者今日出席開幕儀式。

高雄市立美術館舉辦2023高雄國際貨櫃藝術節今（15）日開幕，位在鄰近高雄流行音樂中心的高雄港11號碼頭，展期至1月28日，邀請數位藝術家，將高雄的海洋島嶼意象延伸成此次主題「海口味」，在港邊設置6個大型貨櫃裝置藝術，特色貨櫃面向海洋，傳遞海港美學。

高雄市長陳其邁表示，貨櫃藝術節邁入第十二屆，從高雄產業特徵貨櫃展現海洋城市與世界接軌的文化特色；高美館代理館長林羿妏指出，貨櫃藝術節從2001年起開始舉辦，每屆都力求創新，貨櫃原來是大眾難以熟悉的事物，藝術成為溝通媒材與生活連結，創造海港如浪湧動的翻轉動能。

6大裝置藝術中，有林志峯建築事務所將貨櫃切割排列成白色浪花型態階梯，讓民眾能穿梭其中；跨界創作家盧明德將貨櫃打造成小型方舟；草原事務所將「貨櫃緩衝袋」綁在大型貨櫃上，另外還有用3個貨櫃組成的立體十字結構，內部由鏡子組成，呈現無限延伸的空間。

第12屆「高雄國際貨櫃藝術節」即日起至明年1月28日，在高雄港11號碼頭舉辦，6個大型特殊裝置藝術設置在港邊。記者宋原彰／攝影
第12屆「高雄國際貨櫃藝術節」即日起至明年1月28日，在高雄港11號碼頭舉辦，6個大型特殊裝置藝術設置在港邊。記者宋原彰／攝影
第12屆「高雄國際貨櫃藝術節」即日起至明年1月28日，在高雄港11號碼頭舉辦，6個大型特殊裝置藝術設置在港邊。記者宋原彰／攝影
第12屆「高雄國際貨櫃藝術節」即日起至明年1月28日，在高雄港11號碼頭舉辦，6個大型特殊裝置藝術設置在港邊。記者宋原彰／攝影
第12屆「高雄國際貨櫃藝術節」即日起至明年1月28日，在高雄港11號碼頭舉辦，6個大型特殊裝置藝術設置在港邊。記者宋原彰／攝影
第12屆「高雄國際貨櫃藝術節」即日起至明年1月28日，在高雄港11號碼頭舉辦，6個大型特殊裝置藝術設置在港邊。記者宋原彰／攝影

藝術節 高雄市立美術館 裝置藝術 陳其邁

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