流落瑞典逾百年南排灣古文物 台瑞為文物返鄉展跨出一大步

瑞典國家世界文化博物館收藏近50件台灣南排灣族古文物，據考證是日本人在現在的屏東縣原民獅子鄉境收集，國立台灣博物館為原民文物遺產「尋根」，去年與鄉公所合作透過田野調查勾勒出文化脈絡與歷史連結，今天再透過視訊簽署合作備忘錄，1年半後將以國際交流展方式，讓流落異域逾百年的古文物返鄉展覽。

輾轉流落瑞典的近50件南排灣族文物，原是1909年1名德國收藏家所有，取自1名日本植物研究員，包括服飾、器物、飾品和工藝品等，但不知出處，瑞典國家世界文化博物館前年派研究員來台探詢，台大、中研院根據文件記載源自於「大龜文」，而獅子鄉境早期大龜文酋邦，台博館與獅子鄉公所合作去年展開為期1年田野調查，以藏品圖錄方式調查，勾勒與獅子鄉的文化脈絡與歷史連結。

獅子鄉公所文物館說，排灣族因地理位置分南排和北排，文化略有不同，這次調查南排灣服飾（衣裙及綁帶）、特色飾品（頭飾、腕飾、耳飾）、檳榔袋或雜物袋、編織器具（雨具、草鞋、收納及裝盛器皿）及木雕工藝（木匙、禮刀、工作刀、連杯、木笛），發現瑞典館藏服飾顏色調有米色和紅黑，與近代稍有不同，因年代久遠，難以考證它來自的原生族群，也有可能是聯姻或以物異物。

獅子鄉長朱宏恩說，台博館以「大館帶小館」模式與獅子鄉合作展開田野調查，共召開14場部落會議、訪談23位耆老及3場專家諮詢會議，已積累諸多文化脈絡資料，今天再以視訊和台博館、瑞典國家世界文化博物館簽署合作備忘錄，除持續地進行田野調查外，更盼1年後以國際文化交流展方式返鄉展覽，讓族人一睹百年前自己祖先的文物珍寶。