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政院核定大林蒲遷村800億 高市安置計畫將逐戶調查

中央社／ 高雄4日電

高雄市推動大林蒲遷村，行政院今天核定遷村安置計畫經費新台幣800億元。市長陳其邁今天表示，未來遷村辦公室會逐戶進行安置計畫調查，並了解鄉親意見及需求。

行政院今天正式核定「全國循環專區試點暨新材料產業園申請設置計畫」（含大林蒲遷村安置計畫）修正計畫，總經費共計1519.99億元，其中「大林蒲遷村安置計畫」核定800億元，準備金40.45億元。

陳其邁今天出席活動接受媒體聯訪表示，大林蒲遷村計畫從原本589億元增加到800億元，主要希望落實鄉親的居住權、生活權等各項保障；不只有房、有地者「1坪換1坪」，無房地者有津貼補助，中央與市府也都有興建社宅安置。

陳其邁說，之後會向大林蒲鄉親詳細說明行政院核定計畫，遷村辦公室也會逐戶進行安置計畫調查，了解鄉親意見或需求，如遷村方式及遷村意願等。

回顧大林蒲遷村過程，多數居民贊成遷村，但仍有部分居民反對，認為遷村條件不符需求，如土地價購金額被低估，應以市價鑑定；也有居民擔心建築成本提高，要蓋回房屋會導致負債，希望蓋回原屋型能全部以RC結構計算補償。

大林蒲遷村權益促進會也曾指出，大林蒲有長期環境受害的事實而被迫遷村，應該納入「環境受害補償機制」，給予空污補償費等。市府為與居民取得遷村共識，已召開4次說明會，並於會後再向行政院爭取增加遷村經費以滿足需求。

依市府數據，大林蒲遷村案從行政院原本同意遷村經費589.81億元，由市府一路爭取增加至694.31億元，再爭取至今天行政院核定800億元。

高雄大林蒲、邦坑、鳳鼻頭沿海6里因緊鄰臨海工業區，被煉油廠、發電廠、煉鋼廠及貨櫃中心等重工業包圍，長期遭受周邊污染及工安影響；高市府民國106年進行家戶普查，有89.04%受訪居民贊成遷村。

大林蒲遷村歷經4次說明會意見整合，新增多項補償方案及配套措施，如放寬遷村基準日後取得之私有非住商土地可1坪換1坪的條件、公保地符合條件下可1坪換1坪、農地可選擇區段徵收換建地、可選擇先建後拆等。

此外，低收、中低收入戶皆發給3倍人口遷移費，同時還會興建750戶社宅以安置符合資格的無房無地遷村居民；為讓居民遷村不負債，建物無論新舊及是否合法，也通通採用全新重建價格補償。

根據計畫，大林蒲遷村範圍為小港區大林蒲、邦坑與鳳鼻頭聚落，以鳳北路、南星路、沿海四路及沿海三路等道路所包圍的範圍，另外包含南星路西南側私有土地，行政區分別為鳳源里、鳳林里、鳳森里、鳳興里、龍鳳里與鳳鳴里共6里。

未來安置地區位於高雄國際機場、中安路北側、中山高速公路以東「崗山仔新社區區段徵收區」、「中崙牛寮區段徵收區」及「鳳山農場區段徵收區」，行政區隸屬前鎮區明正里及鳳山區南成里、保安里、中民里4里。

行政院 區段徵收 陳其邁

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