高雄城市書展重頭戲 「打狗書活節」顛覆對閱讀的想像

高雄城市書展進入倒數，由在地經營40年的麗文文化事業機構接棒推出「打狗書活節」周末書活市集壓軸。打狗書活節也是「校園書市」開場第一棒，明年3月起將在全台各大校園遍地開花，以錄像展覽形式讓實體書店進入校園，鼓勵民眾參訪，重拾閱讀熱情。

「打狗書活節」結合50多家文創攤位，美食飲品、文創手作和獨立品牌推出書活市集，這個周末在高雄市立圖書館登場。這次特別推出「冊語」行動體驗，邀民眾為自己選一本書，在書市中找一個角落好好閱讀，再寫下自己的心得，讀給別人聽。是結合閱讀與徵文的體驗模式，相當別開生面。同時規畫行動藝術、樂團演出，帶大家透過五感體驗進入不一樣的閱讀經驗。

文化部指書店是重要藝文體驗據點，「享讀福爾摩沙」創新書市活動即鼓勵實體書店彼此串聯、整合，辦理結合閱讀、音樂、文創等多元藝文元素，創造具地方特色的「非典型書展」，讓大眾願意貼近閱讀，最終重新「走入書店」。

麗文文化事業機構總經理楊宏文說，受數位時代和後疫情影響，實體書店的轉型是未來須審慎思考的議題，盼透過多元的活動設計及當代藝術跨界合作，為實體書店的經營注入活水。

國立中正大學國際文化創藝整合發展研究中心主任江寶釵教授表示，數位資訊破碎化，在文字快速生產的時代如何篩選訊息、辨識正確資訊仍須仰賴閱讀習慣的培養。