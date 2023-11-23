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美濃白玉蘿蔔季開跑防量高價跌 農糧署估首波湧搶購潮

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
一年一度的美濃白玉蘿蔔、好豆季正式開跑。記者蔡世偉／攝影
一年一度的美濃白玉蘿蔔、好豆季正式開跑。記者蔡世偉／攝影

今年受天候影響，高雄美濃地區的白玉蘿蔔延後一個月才種植，造成第一波種植期過於集中，當地農會擔心收成時會量高價跌。農糧署副署長姚志旺表示，因為先前蘿蔔量少，預估下周開始進入盛產期後，會迎來一波瘋狂性消費，之後持續密切注意價格波動。

今年受強降雨影響，美濃白玉蘿蔔不僅延後種植，還有過度集中收成的可能，就怕量高價跌，美濃區長謝鶴琳也相當擔心，美濃農會希望藉著這次一年一度的白玉蘿蔔季活動，吸引遊客前來拔蘿蔔，穩定市場行情。

今天美濃農會宣布蘿蔔好豆股東會開跑，開放民眾認股，限量440股，數量有限，賣完即止。除此之外，明天開始一連三天，農會與韓國合作的ESG DIY展，也會在高雄草衙道1樓搶先登場，現場有台韓料理及文化的互動交流，運用美濃在地食材製作韓國泡菜、海苔飯捲等DIY手作。

接著12月9、10日在美濃湖公園則有融合了農民市集、療癒手作、闖關體驗、波斯菊花海的「蘿蔔好豆Running Man」環湖集章活動，呼籲大家秋冬時節快揪親朋好友一起來美濃，體驗一年一會的拔蘿蔔、採毛豆。

美濃白玉蘿蔔、好豆季開跑，農糧署副署長姚志旺（左四）也來站台。記者蔡世偉／攝影
美濃白玉蘿蔔、好豆季開跑，農糧署副署長姚志旺（左四）也來站台。記者蔡世偉／攝影
美濃農會與韓國業者合作，運用當地食材製作韓國泡菜與海苔飯捲。記者蔡世偉／攝影
美濃農會與韓國業者合作，運用當地食材製作韓國泡菜與海苔飯捲。記者蔡世偉／攝影

美濃 農會

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