美濃白玉蘿蔔季開跑防量高價跌 農糧署估首波湧搶購潮

今年受天候影響，高雄美濃地區的白玉蘿蔔延後一個月才種植，造成第一波種植期過於集中，當地農會擔心收成時會量高價跌。農糧署副署長姚志旺表示，因為先前蘿蔔量少，預估下周開始進入盛產期後，會迎來一波瘋狂性消費，之後持續密切注意價格波動。

今年受強降雨影響，美濃白玉蘿蔔不僅延後種植，還有過度集中收成的可能，就怕量高價跌，美濃區長謝鶴琳也相當擔心，美濃農會希望藉著這次一年一度的白玉蘿蔔季活動，吸引遊客前來拔蘿蔔，穩定市場行情。

今天美濃農會宣布蘿蔔好豆股東會開跑，開放民眾認股，限量440股，數量有限，賣完即止。除此之外，明天開始一連三天，農會與韓國合作的ESG DIY展，也會在高雄草衙道1樓搶先登場，現場有台韓料理及文化的互動交流，運用美濃在地食材製作韓國泡菜、海苔飯捲等DIY手作。