高雄結合聖誕跨年嘉年華 夢時代240秒跨年花火迎接2024

高雄市長陳其邁今天宣布，「高雄聖誕跨年嘉年華」首度結合「2023聖誕都會生活節」及「2024高雄跨年晚會」兩大重量級盛典，將由20公尺高的耶誕樹揭開序幕，推出耶誕市集、耶誕商圈優惠券，並規畫超強卡司從聖誕唱到跨年。12月31日跨年晚會在夢時代登場，倒數後施放240秒璀璨花火。

陳其邁表示，12月9、10日大氣球遊行和Open Run路跑率先登場，110日市府更邀請橘高校在夢時代返台首演。20公尺高的耶誕樹在中央公園驚艷現身，象徵著擁抱溫暖、迎向希望，周邊點綴著金黃燈海，並搭配公園內別緻的燈光裝置。有超過5公尺高的純白麋鹿，展開寬度達4.5公尺的閃耀金黃翅膀和白色光球交織的天幕，襯托出濃厚又浪漫的節慶氛圍。

串連耶誕活動主場域及周邊商圈，從中央公園、捷運美麗島站至高雄願景館也會展現暖色調燈光，與公園內的耶誕樹相互輝映，結合光環境及節慶街道裝飾，讓城市充滿節日氛圍。中山路則將延續「點亮城市中軸線」，兩側行道樹將使用LED燈具渲染光影，並在部分路段妝點充滿聖誕元素的燈飾，展現出多層次的佳節意象。

高市府將於12月22至23日在中央公園舉辦「聖誕都會生活節」，以中央公園為中心向外延伸，布置光環境串連「高雄表參道」的各大商圈夜市，策畫超強卡司的雙表演舞台，預計招募超過250攤的聖誕文創與在地商圈市集，打造南台灣最具浪漫氛圍的聖誕饗宴，並加碼發放「聖誕商圈優惠券」，串連商圈消費。

高雄城市表參道周遭包含六合夜市、新堀江商圈、中央公園商圈、長明商圈、南華商圈、三鳳中街、後驛商圈、大連商圈等商圈夜市。日本知名零售龍頭唐吉訶德、MUJI即將在12月進駐大立百貨，高雄表參道的觀光人潮與消費將持續擴展。

「2024高雄跨年晚會」12月31日晚間6點半在夢時代熱力開唱，倒數後升級版「亞灣跨年花火」規畫於時代大道路底「第90期市地重劃區」絢爛展演，長度240秒，象徵迎接閃耀精彩的2024年。