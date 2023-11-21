快訊

雙黃領銜！民眾黨不分區名單出爐 韓國瑜前國政顧問跌出安全名單

GD毒品檢測結果三度陰性！警方被網罵爆 遭質疑「隱匿不公開」

要停火了？哈瑪斯領袖：將和以色列達成休戰協議 細節待宣布

聽新聞
test
0:00 / 0:00

漢神巨蛋、高鐵傳出停電1小時 台電原稱「僅有瞬跳」又改口

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
漢神巨蛋。聯合報系資料照
漢神巨蛋。聯合報系資料照

高雄市左營區、三民區今天上午10時許傳出停電，原本預定上午11點營業的漢神巨蛋購物廣場，為此延遲到12點才開門；高鐵左營站在今天上午10時許也一度跳電，導致電扶梯與部分商家停電近半小時，幸好列車營運未受影響。台電面對媒體詢問，先說未接獲停電通報，僅10時21分有順跳，在業者均證實有停電後，台電才說要再查明。

高鐵左營站表示，今天上午約10時多發生跳電，但不影響列車營運，僅電扶梯及部分商家停電，有進行廣播及加派站務人員在電扶梯引導旅客。

有民眾反映，左營區漢神巨蛋購物廣場在今天上午也因為停電延遲營業。據了解，漢神巨蛋購物廣場原訂今天上午11點開門營業，但10時30分許發生停電，將近1小時後才復電，工作人員整理後，才再今天中物12點開門營業。

媒體向台電查證停電狀況，台電在今天中午12時許聲稱，未接獲停電通報，「僅10：21有瞬跳情形，已立即恢復供電正常」。媒體提出質疑「漢神巨蛋停電將近一小時，這是瞬間跳電？」台電才改口說要再詳細確認。

台電稍後表示，今日上午10時20分許，屏山變電所因系統電壓異常偏高，造成左營高鐵站等高壓用戶，過壓保護動作停電，已在12時20分全數復電完成，事故原因目前調查中，造成用戶不便，深感抱歉。

停電 台電

延伸閱讀

能源論壇12月7日登場 台電總座王耀庭：三面向推動淨零轉型

台電拚淨零 多元發電

高雄左營區4687戶停電 經6小時搶修全數復電

高雄又傳停電！左營4678戶受影響 這間派出所也遭波及

相關新聞

快筆記！好丘攜手好日市集 打造年末最大復古派對

最具創意的台灣貝果第一品牌好丘Good Cho 's攜手Good Day好日市集，將在11月24日（五）晚間於四四南村打...

從金曲唱將到人氣樂團 「500趴2023」集結25組卡司接力演唱

今年，除了請來療癒系歌王韋禮安、金曲歌后艾怡良，大勢樂團告五人、八三夭、血肉果汁機等，也邀集自現象級選秀節目「原子少年」出道、廣受年輕族群歡迎的男團 Ozone、U:NUS、呂植宇＋FEniX等，除了貫徹500趴「世代混搭」的核心精神。

手刀搶一波！入住「嘉義最美飯店」只要775元 含早餐、50種零食免費吃

775元入住嘉義最美飯店！天成文旅「繪日之丘」感恩回饋祭出快閃48小時優惠，除了房型免費升等、早餐四客外，還有50種古早味零食免費暢吃，以及桌遊室...

落羽松轉紅「麗寶樂園」看得到！兩側整排橘紅超好拍

位於麗寶樂園的落羽松成為最新打卡美拍的焦點。這片迷人的景區近日因為落羽松葉轉橘紅而吸引遊客的目光，走在步道上兩旁的橘紅增添秋冬的浪漫，也希望進一步提升遊客的遊樂體驗，讓樂園注入更多自然景緻的美感。

永豐75翻轉特展 食飲、療癒、創生見證精彩持續發生

「永豐翻轉特展：Cheer Five!翻轉，共創美好生活」今日持續於華山文創園區中4B的一與二樓舉辦，活動一樓現場共有涵...

最佳賞楓期至12月初！ 南投「杉林溪」最早楓紅美炸、水杉金黃變色 阿里山紅葉地毯詩情畫意

最佳賞楓期至12月初！ 南投「杉林溪」浪漫楓紅美炸 黃金水杉漸層變色換裝秀

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。