漢神巨蛋、高鐵傳出停電1小時 台電原稱「僅有瞬跳」又改口

高雄市左營區、三民區今天上午10時許傳出停電，原本預定上午11點營業的漢神巨蛋購物廣場，為此延遲到12點才開門；高鐵左營站在今天上午10時許也一度跳電，導致電扶梯與部分商家停電近半小時，幸好列車營運未受影響。台電面對媒體詢問，先說未接獲停電通報，僅10時21分有順跳，在業者均證實有停電後，台電才說要再查明。

高鐵左營站表示，今天上午約10時多發生跳電，但不影響列車營運，僅電扶梯及部分商家停電，有進行廣播及加派站務人員在電扶梯引導旅客。

有民眾反映，左營區漢神巨蛋購物廣場在今天上午也因為停電延遲營業。據了解，漢神巨蛋購物廣場原訂今天上午11點開門營業，但10時30分許發生停電，將近1小時後才復電，工作人員整理後，才再今天中物12點開門營業。

媒體向台電查證停電狀況，台電在今天中午12時許聲稱，未接獲停電通報，「僅10：21有瞬跳情形，已立即恢復供電正常」。媒體提出質疑「漢神巨蛋停電將近一小時，這是瞬間跳電？」台電才改口說要再詳細確認。

台電稍後表示，今日上午10時20分許，屏山變電所因系統電壓異常偏高，造成左營高鐵站等高壓用戶，過壓保護動作停電，已在12時20分全數復電完成，事故原因目前調查中，造成用戶不便，深感抱歉。