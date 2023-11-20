大林蒲遷村喊7年不動 居民：別再騙

高雄大林蒲遷村已喊7年，時代力量立委陳椒華昨天參加居民感恩茶會，地方對遷村進度遙遙無期，怒斥政府像「詐騙集團」，希望高雄市府和經濟部盡快提供村民安全健康居住環境。高雄市都發局表示，已綜整說明會意見修正遷村安置計畫，報行政院核定中。

陳椒華昨偕同黨不分區立委提名人王寶萱等人，出席大林蒲遷村居民感恩茶會。大林蒲婆婆媽媽健康團團長洪秀菊說，政府喊遷村喊7年，不知道開多少會、蒐集多少居民意見，但遷村期程不斷延宕，補償費也談不定，讓居民感覺「政府就是詐騙集團」，希望高市府和經濟部不要再騙大林蒲，快給村民安全健康居住環境。

高雄健康空氣行動聯盟理事長黃義英說，2016年行政院前院長林全及高市前市長陳菊到大林蒲開遷村說明會、道歉，認為大林蒲不宜居住，臨海工業區有這麼多廠商、891支煙囪，排這麼多有害物質，讓在地居民罹癌率高，但遷村喊這麼久，為何還原封不動？

陳椒華說，她還沒當立委就協助大林蒲居民爭取遷村權益，安置計畫已討論4年，遷村仍遙遙無期，她的任期雖將卸任，但時力夥伴會持續關心、監督政府，爭取居民權益。

王寶萱說，長期關注轉型正義、居住人權、土地正義，大林蒲遷村案凸顯經濟發展下人權重要性。