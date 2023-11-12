60玩家齊聚高雄大師盃電競賽 陳其邁扮「暗碼士」登場

2023高雄電競大師盃總冠軍賽今天在SKM Park Outlets舉行，市長陳其邁以「暗碼士」角色與知名實況主進行表演賽，為賽事揭幕。高雄市體育總會電子競技主委黃香菽趁機向市府要求提高電競預算，她表示，全球電競產業產值高達6億多美元，商機可觀，建議市府亦能在71期重劃區打造電競專區，促進產業發展。

高雄電競大師盃總冠軍賽在高雄登場，市長陳其邁和實況主赤鬼伯伯組隊，與高雄市電競委員會主委黃香菽、贊助商Cooler Master組成的隊伍PK，結果以14:4的成績復仇成功，他笑說，「比選舉還刺激」。

2023高雄電競大師盃為全國首屆官方授權「APEX英雄」遊戲賽事，冠軍賽今在高雄舉行，高雄市運發局也與MASTER XP合作打造高規格硬體設備，價值逾500萬，供國內外60名玩家同場競技。

MASTER XP亞太區總經理林長毅說，「APEX英雄」是全球知名的大逃殺遊戲，這次首度獲官方授權，也是首次將大逃殺遊戲模式的電競比賽，在線上和線下現場連動，吸引港澳等地好手參賽，未來希望每年都能舉辦。

身兼體育總會電競主委的議員黃香菽說，亞運期間，台灣電競選手讓世界看見台灣，但電競不只是比賽，全球產值已逾5億多美元，商機可期，過去韓市府曾連續三年各編1000萬電競預算，但今年僅剩400萬，希望未來市府預算能用提升，此外若能將71期重劃區打造成電競場域，讓選手、實況主、直播主使用，應能把電競產業帶向更好的發展。