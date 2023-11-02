快訊

台東校園又出事！學生嬉鬧中起爭執 持辣椒水攻擊9人送醫

阿嬤咬定「1歲半小孫子偷兩千元」！ 爸爸這樣回應網讚超帥

確定了！南投清境2大停車場 12月起全天計時收費

聽新聞
test
0:00 / 0:00

駁二賀禮祭4日登場 規劃多項手作體驗課

中央社／ 高雄2日電
駁二藝術特區。本報系資料照
駁二藝術特區。本報系資料照

駁二藝術特區這週末起推「小手體操」主題的「駁二賀禮祭」，規劃手捏陶、拉坯、珠繡及編織等手作體驗課，搭配80攤以上秋日主題市集，邀民眾4日、5日、18日、19日駁二紓壓。

根據高雄市政府文化局今天發布的新聞稿，活動包括「陶藝體驗課程」，與DAW DIN Club陶藝工作室合作，由進駐工作室青年藝術家們開設如手捏、基礎拉坯、植物拓印、絞胎及釉下彩陶版畫等不同技法製陶課程，也規劃陶藝入門解說定時導覽、藝術家座談分享。

「手作體驗課程」有珠繡書寫、季節小樹毛線氈別針、煙燻竹編果籃、海廢漁網潮間袋及再生紙小書等；戶外市集匯聚具創意手感品牌攤位，涵蓋插畫、皮件、織品、手工皂及手作飾品等，更有各具風味美食餐飲品牌。

「駁二賀禮祭-小手體操」4日、5日、18日、19日下午2時到晚間8時於駁二大勇區P2倉庫及駁遊路舉行，平日開放P2倉庫展覽參觀，課程報名及詳細活動資訊可到駁二官網查詢。

駁二 陶藝 藝術家

延伸閱讀

專屬車色、配備全面升級！Kia推出Picanto GT-line Plus售價68.5萬元登場

高雄設計節及國際鋼雕藝術節駁二登場 首度聯展售票

影／被批是「落跑議員」 黃捷：請用同樣標準看待徐巧芯

高市演唱帶動商機14.4億 雙11活動一樣精彩

相關新聞

高雄輕軌今展開成圓路網行車測試 民眾憂塞車雪上加霜

歷經10年施工，高雄輕軌已完成最後軌道銲接路網成圓，今早進行C24-C32路段的行車測試，首輛輕軌列車自C24車站拉行進...

恆春、車城小黃公車「俗撂方便」 縣府加碼了

屏東恆春半島是國旅勝地，為補上偏鄉地區公共運輸資源不足缺口，縣府在郊區導入恆春、車城小黃公車2年多來，已服務上萬人次，居...

駁二賀禮祭4日登場 規劃多項手作體驗課

駁二藝術特區這週末起推「小手體操」主題的「駁二賀禮祭」，規劃手捏陶、拉坯、珠繡及編織等手作體驗課，搭配80攤以上秋日主題...

打造美麗島站光之穹頂 水仙大師：占心中獨特地位

享譽國際的義大利彩色玻璃藝術家「水仙大師」奎利亞塔日前接受美聯社專訪時表示，高雄捷運美麗島站的「光之穹頂」在他心中有著獨...

六龜高133線邊坡豪雨坍塌 工人化身「蜘蛛人」崖上整修

今年9月高雄六龜山區連日大雨，導致高133線9K處邊坡土石崩坍阻斷交通，市府工務局道路養護工程處以掛網噴漿護坡，工人以人...

台鐵高雄機廠開發案遭批犧牲樹木 高市都發局細說分明

高雄市議員陳麗娜質詢指出，高市府提報台鐵高雄機廠開發計畫，9公頃林地僅留2公頃，地方對此不滿，高雄市政府都發局表示，此案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。