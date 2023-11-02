駁二賀禮祭4日登場 規劃多項手作體驗課

駁二藝術特區這週末起推「小手體操」主題的「駁二賀禮祭」，規劃手捏陶、拉坯、珠繡及編織等手作體驗課，搭配80攤以上秋日主題市集，邀民眾4日、5日、18日、19日駁二紓壓。

根據高雄市政府文化局今天發布的新聞稿，活動包括「陶藝體驗課程」，與DAW DIN Club陶藝工作室合作，由進駐工作室青年藝術家們開設如手捏、基礎拉坯、植物拓印、絞胎及釉下彩陶版畫等不同技法製陶課程，也規劃陶藝入門解說定時導覽、藝術家座談分享。

「手作體驗課程」有珠繡書寫、季節小樹毛線氈別針、煙燻竹編果籃、海廢漁網潮間袋及再生紙小書等；戶外市集匯聚具創意手感品牌攤位，涵蓋插畫、皮件、織品、手工皂及手作飾品等，更有各具風味美食餐飲品牌。

「駁二賀禮祭-小手體操」4日、5日、18日、19日下午2時到晚間8時於駁二大勇區P2倉庫及駁遊路舉行，平日開放P2倉庫展覽參觀，課程報名及詳細活動資訊可到駁二官網查詢。