周春米議會施政報告 藍綠議員關注爭取台積電進駐進度
屏東縣長周春米今到議會施政報告，周春米說，近五年來屏東縣府預算逐年增加， 113年預算555億8500多萬元，全力拚建設，並細數近一年來縣政推動成果，「放眼新未來，希望大屏東」。藍綠議員關注縣府爭取台積電進駐的進度，周春米說，縣府有持續準備，盤點相關地點，還是要尊重廠商意願。
屏東縣藍綠議員關注台積電是否能落腳屏東，國民黨縣議員黃明賢說，縣長今天施政報告內容都未提到如何具體爭取台積電，縣長施政報告提出屏東六大重大交通建設，至今都還看不到影子，台積電若進駐屏東，屏東周邊聯絡道路，是否都有準備好了嗎？台積電進駐屏東將可成為翻轉屏東年輕人命運轉捩點。
周春米說，施政報告是就今年縣府團隊施政成績，明確規畫施政方向與議員報告。台積電因相關考量所以還沒有辦法說明，她上任後有跟相關單位聯絡，搜集資料做計畫，透過行政院與團隊聯繫，因為還不到成熟階段，縣府會盡力去做，縣府做很多工作，要等較明確有具體成果，她不可能為了政治聲量等，還沒有負責任之前，就跟鄉親報告，請大家體諒。
周春米說，聯外道路爭取等，也是要就有潛力地方，包括交通條件，距離小港機場、港口，高鐵站比較近的地方，盤點潛力區域供台積電參考。
國民黨縣議員陳揚關注縣府爭取台積電進度，也提醒縣府台積電若進來之後，恐房價等上漲，希望不要造成青年另外負面壓力，也關注高鐵屏東何時會動工，不要每到選舉就成為討論焦點，但卻沒有進度變成假議題。
周春米說，高鐵南延屏東進入二階環評與綜合規畫，希望明年能動工，但經過的路廊、土地，都須顧及人民，她也很心急，也是與時間賽跑。
民進黨議員梁育慈說，藍綠議員不分黨派支持台積電到屏東，縣府要主動出擊，積極爭取了解台積電的相關需求。
周春米說，縣府盡其所能掌握相關資訊，分析全球晶片、半導體產業分析，輿情搜集等做好準備，仍要尊重台積電，公司股東需求，縣府團隊會極力爭取台積電到屏東。
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