南高屏TPASS通勤月票即起小七開賣 年底前購買送咖啡或購物金

高雄市府今宣布即日起民眾可於全台7-ELEVEN ibon機台，設定購買南高屏TPASS通勤月票等七種方案，購卡、買月票方案與過卡服務一次完成，慶祝「新服務解鎖」，至12月31日前可享咖啡免費喝或購物金大放送好康。

高市交通局表示，南高屏TPASS通勤月票於MeNGo平台推出至今銷售量持續穩定成長，廣獲民眾好評，為了提供民眾更便利多元的月票服務，除既有MeNGo APP、官網或高雄捷運38站、台鐵指定服務台可設定購買月票外，今起也到全台7-ELEVEN ibon機台設定購買。

高雄境內399通勤TPASS月票囊括高雄捷運、輕軌、公車、偏鄉客運、渡輪及公共自行車等所有公共運輸；自4月27日開賣以來，每月銷售數量突破5萬張，較TPASS推行前成長逾5倍，使用月票乘客399方案以29歲以下占52%為主，999方案則以30-49歲為主，顯示城際運輸與市區通勤通學乘客特性不同。

高市交通局張淑娟局長說，為提供民眾更便利的服務，MeNGo團隊與7-ELEVEN完成系統整合，現民眾只要到7-ELEVEN ibon就可一次達成購卡、買月票方案設定效期及過卡服務一次搞定，較目前只能在7-ELEVEN過卡，提供民眾有更多元的服務通路可選擇。

高雄市交通局表示，為歡慶南高屏TPASS通勤月票在7-ELEVEN開賣，推出回饋活動，活動期間設定購買南高屏任一通勤月票方案，即日起至10月31日可得「CITY CAFE中杯美式咖啡」兌換券；11月1日至12月31日，可享「7-ELEVEN門市7元購物金」，數量有限，送完為止。