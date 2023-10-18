快訊

總統大選最新民調出爐 這2種「藍白組合」皆領先賴蕭配

台積電面臨挑戰多 半導體循環周期不樂觀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

議員批個資滿天飛家長電話接不完 教育局加強資安管理

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市議員李雨庭今天在教育部門質詢，指現在詐騙、個資外洩猖獗，許多家長反映孩子個資遭外洩，電話接不完，質疑校園資安受到威脅。記者徐如宜／翻攝
高雄市議員李雨庭今天在教育部門質詢，指現在詐騙、個資外洩猖獗，許多家長反映孩子個資遭外洩，電話接不完，質疑校園資安受到威脅。記者徐如宜／翻攝

高雄市議員李雨庭今天在教育部門質詢，指現在詐騙、個資外洩猖獗，許多家長反映孩子個資遭外洩，電話接不完，質疑校園資安受到威脅。教育局長謝文斌表示，會督導學校務必做到個資保護，洩漏個資是違法並負刑責，並加強學生個資觀念。

李雨庭表示，接到很多家長反映，只要到了畢業季或是寒暑假，家長都會接到補習班或是學校的招生電話，家有應屆畢業生的她也接到這種電話。第一次打來是在家裡，對方說，請問這是某某小朋友的家嗎？爸媽在家嗎？接下來又打了她的手機號碼。

李雨庭請問對方怎麼會有家裡與手機電話？對方有的就馬上掛掉，有的透露是學校給的，也不敢講的太清楚。她認為這是很大的威脅和隱憂，對方竟然知道小朋友的電話、名字、住址，還有爸爸跟媽媽的電話，教育局是如何控管學校個資？

謝文斌表示，個資法需要遵守，議員所提的情形是不是由學校端所流出還待查，也有可能是參加活動填寫資料。教育局會督導學校務必做到個資保護，洩漏個資是違法並要負刑責的。

謝文斌說，校務系統為電腦控管，資安相關人員負責，教育局會加強控管登入查詢者。

教育局表示，不單是學生個資，學校的公文書有民眾陳情案，其中也有民眾個資，教育局都要求要嚴格控管。不過像有時新生報到。補習班會在校門外以送贈品為誘因，請學生填寫留下資料，或是請學生寒暑假工讀時，留下自己和同學的資料，這個部也會提醒學生注意，加強學生對個資保護的觀念。

教育局 李雨庭

延伸閱讀

議員爆士林國中賣炸雞、含糖飲料每月賺20萬 教育局：再稽查、違者送辦

高市明年編4億元推「校校有雙語」 議員指雙語教育出現「雙峰困境」

扯！食材登錄平台有肉有菜 高市小一生卻吃3天麵包飲料

高市4偏鄉學校中央廚房漂亮上菜 獲城市工程品質金質獎

相關新聞

議員批個資滿天飛家長電話接不完 教育局加強資安管理

高雄市議員李雨庭今天在教育部門質詢，指現在詐騙、個資外洩猖獗，許多家長反映孩子個資遭外洩，電話接不完，質疑校園資安受到威...

金門國家公園揭牌改隸國家公園署 歷任處長回娘家見證

內政部國家公園署於今年9月20日成立，金門國家公園管理處更名為內政部國家公園署金門國家公園管理處今天正式揭牌，金管處長鄭...

影／金門縣府推動取消人瑞年金 改發現金2萬、玉璽酒2瓶

金門縣長陳福海今天慰問縣內百歲人瑞，他也透露金門的老人年金將有重大改革，陳福海表示，目前百歲人瑞每個月可領7千元老人年金...

小琉球生態資源衰退 業者：有責任旅遊 降低環境衝擊

屏東縣琉球鄉近年來，每到連假幾乎萬人登島，生態、觀光與漁業衝突成難解習題，綠色和平走訪並針對6個遊憩點進行海洋生態調查，...

高雄封街辦萬聖節派對 邀民眾「Cosplay騎單車」拿獎金

高雄鼓山地區本週日(22日)下午2點將舉辦封街萬聖節派對，主辦方高雄市觀光局結合單車遊街活動，讓民眾身穿搞怪造型騎車欣賞...

金門縣辦「樂活學堂」運動會 老人家開心交流比賽

金門縣衛生局今天舉行一場很特別的運動會，邀請老人家一起參與「樂活學堂運動會」，只見60多位老人家組隊，發揮團隊默契陸續完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。