議員批個資滿天飛家長電話接不完 教育局加強資安管理

高雄市議員李雨庭今天在教育部門質詢，指現在詐騙、個資外洩猖獗，許多家長反映孩子個資遭外洩，電話接不完，質疑校園資安受到威脅。教育局長謝文斌表示，會督導學校務必做到個資保護，洩漏個資是違法並負刑責，並加強學生個資觀念。

李雨庭表示，接到很多家長反映，只要到了畢業季或是寒暑假，家長都會接到補習班或是學校的招生電話，家有應屆畢業生的她也接到這種電話。第一次打來是在家裡，對方說，請問這是某某小朋友的家嗎？爸媽在家嗎？接下來又打了她的手機號碼。

李雨庭請問對方怎麼會有家裡與手機電話？對方有的就馬上掛掉，有的透露是學校給的，也不敢講的太清楚。她認為這是很大的威脅和隱憂，對方竟然知道小朋友的電話、名字、住址，還有爸爸跟媽媽的電話，教育局是如何控管學校個資？

謝文斌表示，個資法需要遵守，議員所提的情形是不是由學校端所流出還待查，也有可能是參加活動填寫資料。教育局會督導學校務必做到個資保護，洩漏個資是違法並要負刑責的。

謝文斌說，校務系統為電腦控管，資安相關人員負責，教育局會加強控管登入查詢者。

教育局表示，不單是學生個資，學校的公文書有民眾陳情案，其中也有民眾個資，教育局都要求要嚴格控管。不過像有時新生報到。補習班會在校門外以送贈品為誘因，請學生填寫留下資料，或是請學生寒暑假工讀時，留下自己和同學的資料，這個部也會提醒學生注意，加強學生對個資保護的觀念。