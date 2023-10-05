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驚心動魄6小時…中颱小犬肆虐恆基醫院受創 憶起7年前恐怖莫蘭蒂
中颱小犬今天挾帶狂風暴雨肆虐恆春半島，滿州鄉颳起17級強陣風導致200縣道電桿倒一排外，恆春鎮也颳起14級強陣風，一度造成恆春半島4.6萬戶停電，中午過後風雨漸歇，台電搶修至下午2時，仍有近2萬戶停電；恆春基督教醫院也受創，醫療大樓中廊出入口電動門被吹走、碎玻璃滿地飛，停車場的公務車被飛來的鐵條刺穿，幸未造成人員受傷。
台電屏東區營業處說，目前災情主要是恆春鎮到滿州鄉200縣道強風豪雨導致多處電桿倒塌、高壓線斷落，非外界謠傳111年高屏大橋東端至台26線恆春段的屏鵝公路，由於屏鵝公路纜線地下化，該沿線並無停電事故，台電已動員逾百人全力搶修，敬請民眾耐心等候。
恆基表示，中颱小犬今天凌晨來襲，新舊醫院院區過廊的遮雨棚因狂風掀翻被吹走，停車場公務車輛也遭飛落鐵條擊中，大樓5樓則陽台淹水、天花板掉落、玻璃窗碎滿地面，導致風雨從窗外灌進院內，員工宿舍及院內行政區一度停電並啟動柴油發電機，所幸無人受創；小犬襲台驚心動魄的6小時，也讓醫護人員憶起2016年重創院區的莫蘭蒂颱風。
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