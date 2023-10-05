快訊

中颱小犬滯留打轉 氣象署：將登陸恆春半島或通過南端近海

早晨財經速解讀／股債雙殺！房貸利率直衝8% 利率升這麼快 市場遲早出事？

虛擬遊戲助長暴力？電玩呈現的殘酷現實戰爭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小犬清晨「輕咬」澎湖 路樹倒塌擊落機車騎士受傷

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
小犬颱風今天清晨「輕咬」澎湖，一棵路樹倒塌，擊落路過的機車騎士，致其肢體受傷，警消在現場排除倒塌路樹。記者石秀華／翻攝
小犬颱風今天清晨「輕咬」澎湖，一棵路樹倒塌，擊落路過的機車騎士，致其肢體受傷，警消在現場排除倒塌路樹。記者石秀華／翻攝

小犬颱風撲咬全台，離島澎湖今天清晨遭小犬「輕咬」，傳出4起路樹倒塌案，馬公市1件興建中的停車場圍籬毀損；其中一名21歲機車騎士5時27分行經湖西鄉成功路往大城北路口時，被倒塌的路樹當場擊落壓傷，幸僅肢體擦傷送醫包紮無大礙。

警消指出，該名騎士在清晨5時27分許騎機車行經湖西鄉成功路往大城北路口時，因風勢強勁，路樹倒塌時，不偏不倚地砸中騎士，騎士倒地，幸僅肢體擦挫傷，經救護員包紮止血、清洗傷口後，送部澎醫院治療；警消已將倒塌的路樹清除。

澎湖縣消防局指出，小犬颱風災害應變中心自4日上午9時二級開設起至10月5日8時止，共受理各類災情計5件，其中路樹災情共4件，另有馬公市1件興建中的停車場圍籬毀損意外。

小犬颱風今天清晨「輕咬」澎湖，一棵路樹倒塌，擊落路過的機車騎士，致其肢體受傷，警消在現場排除倒塌路樹。記者石秀華／翻攝
小犬颱風今天清晨「輕咬」澎湖，一棵路樹倒塌，擊落路過的機車騎士，致其肢體受傷，警消在現場排除倒塌路樹。記者石秀華／翻攝
小犬颱風今天清晨「輕咬」澎湖，一棵路樹倒塌，擊落路過的機車騎士，致其肢體受傷，警消在現場排除倒塌路樹。記者石秀華／翻攝
小犬颱風今天清晨「輕咬」澎湖，一棵路樹倒塌，擊落路過的機車騎士，致其肢體受傷，警消在現場排除倒塌路樹。記者石秀華／翻攝
小犬颱風今天清晨「輕咬」澎湖，一棵路樹倒塌，擊落路過的機車騎士，致其肢體受傷，警消在現場排除倒塌路樹。記者石秀華／翻攝
小犬颱風今天清晨「輕咬」澎湖，一棵路樹倒塌，擊落路過的機車騎士，致其肢體受傷，警消在現場排除倒塌路樹。記者石秀華／翻攝

小犬颱風

延伸閱讀

小犬颱風強風 釀南市學甲北門逾1萬6000戶停電

最大陣風11級吹襲嘉縣沿海逾萬戶停電 小犬風強雨小傳災情

粉專：小犬颱風中心正「掠」過恆春 兩區壓力爆棚

中颱小犬還在家門口 吳德榮：兩熱帶擾動醞釀中

相關新聞

影／小犬狂風暴雨夜襲恆春半島 居民徹夜難眠、1.2萬戶停電

中颱小犬颱風中心今天通過台灣最南端，屏東恆春半島首當其衝，風雨從凌晨零時起轉強，颳起15至17級的超強風力和暴雨，居民在...

小犬清晨「輕咬」澎湖 路樹倒塌擊落機車騎士受傷

小犬颱風撲咬全台，離島澎湖今天清晨遭小犬「輕咬」，傳出4起路樹倒塌案，馬公市1件興建中的停車場圍籬毀損；其中一名21歲機...

乖乖待在家！小犬刮起最強風 高雄各百貨今停業1天

據中央氣象署最新發布，過去3小時近似滯留打轉的小犬颱偶，今晨6點中心位置約在屏東鵝鑾鼻東方20公里海面上，以每小時10公...

抗議小貝湖開發 里長：防洪負教材

高雄小貝湖守護聯盟、鳳山、三民區淹水地區居民與里長昨赴議會陳情，遞交1700人連署陳情書，抗議市府擬定澄清湖運動休閒園區...

車城海口港招商 盼留住觀光財

屏東縣車城海口港「海上藍色公路」19年前風光啟航不到2年停航，被譏為「蚊子港」，縣府5年前辦落山風藝術季，帶來觀光人潮，...

中度颱風小犬觸及台灣 高雄山區撤離134人

颱風「小犬」襲台，今晚至明日是高雄市風雨最明顯時間。高市水利局表示，至今晚6時許，那瑪夏、桃源及茂林等原住民3區及六龜、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。