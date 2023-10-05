小犬清晨「輕咬」澎湖 路樹倒塌擊落機車騎士受傷

小犬颱風撲咬全台，離島澎湖今天清晨遭小犬「輕咬」，傳出4起路樹倒塌案，馬公市1件興建中的停車場圍籬毀損；其中一名21歲機車騎士5時27分行經湖西鄉成功路往大城北路口時，被倒塌的路樹當場擊落壓傷，幸僅肢體擦傷送醫包紮無大礙。

警消指出，該名騎士在清晨5時27分許騎機車行經湖西鄉成功路往大城北路口時，因風勢強勁，路樹倒塌時，不偏不倚地砸中騎士，騎士倒地，幸僅肢體擦挫傷，經救護員包紮止血、清洗傷口後，送部澎醫院治療；警消已將倒塌的路樹清除。