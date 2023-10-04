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明揚大火義联集團捐千萬 其中500萬慰問殉職重傷消防

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
義联集團基於人道關懷立場，將捐助1000萬元，其中400萬為慰問4位殉職消防隊員家屬。圖／義联集團提供
義联集團基於人道關懷立場，將捐助1000萬元，其中400萬為慰問4位殉職消防隊員家屬。圖／義联集團提供

屏東科技園區於上月22日發生重大爆炸案，造成上百人死傷，多名消防員罹難重傷，義联集團表示對此深感哀傷，基於人道關懷立場，將捐助1000萬元，其中400萬為慰問4位殉職消防隊員家屬，500萬則由屏東縣政府統籌運用。

義联集團表示，其中400萬元為慰問四名殉職消防隊員家屬，100萬元慰問2名重傷消防隊員，餘款500萬元則由屏東縣政府「0922火災爆炸災害捐款專戶」統籌運用，協助其他傷患後續醫療、生活及提供罹難者家屬經濟支持。

義联集團在南台灣有廣大事業版圖，於屏東設有燁輝屏東廠、燁興屏東廠，以及興建中的屏東義大醫院，此次捐款由燁輝企業、燁興企業、義大醫院共同響應，期望為受難的消防英雄盡一份心力，善盡企業社會責任，協助他們早日度過難關。

針對明揚大火災害專案捐款，屏東縣府表示，受理捐款時間至22日止，後續召開專戶委員會就相關慰問、復原復健工作，進行專案審議，專款專用，落實社會大眾的愛心，目前累計捐款逾萬筆，超過8千萬元。

屏東縣政府 捐款 義大

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