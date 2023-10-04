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名字有「雙十國慶」 雙十連假屏菸1936文化基地門票買一送一

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
雙十國慶4天連假，屏菸1936文化基地10月7日至10日，名字有「雙」、「十」、「國」、「慶」其中一字，即可享有屏菸1936文化基地常設展票買一送一優惠。記者劉星君／攝影
雙十國慶4天連假，屏菸1936文化基地10月7日至10日，名字有「雙」、「十」、「國」、「慶」其中一字，即可享有屏菸1936文化基地常設展票買一送一優惠。記者劉星君／攝影

雙十國慶4天連假，屏菸1936文化基地10月7日至10日，只要名字有「雙」、「十」、「國」、「慶」其中一字，即可享有屏菸1936文化基地常設展票買一送一優惠，展期進入倒數英雄集結之漫威運動會特展，加碼推出買一送一活動，歡迎來屏菸與漫威英雄一起歡度國慶。

屏東縣政府文化處表示，本周迎來國慶連假，屏菸推出門票優惠，只要名字有「雙」、「十」、「國」、「慶」其中一字，即可享有常設展票「買一送一」優惠活動，走訪「屏東菸葉館」、「屏東客家館」與「屏東原民館」，體驗產業與多元文化；聚焦屏東百年發展與未來進程的「屏行宇宙」沉浸體驗特展，透過光影互動體驗，來場探索屏東的宇宙漫遊。

強檔特展「英雄集結之漫威運動會」的英雄們也共襄盛舉，同場加映門票「買一送一」活動，邀請民眾把握最一個月的展期，跟著漫威英雄挑戰各項關卡。

屏菸充滿南國風情的熱帶植物廊道，是遊客到訪必拍的取景點，為讓民眾認識植物多樣性， 11月4日將辦理2場「手作苔球植物栽培」工作坊，報名費每人280元，一律採線上報名，除了手作體驗課程外，亦免費導覽「屏東菸葉館」，報名同時即贈屏菸限定精美禮物。快快手刀報名！詳情可洽08-7210234 #800、或至報名網站查看。

雙十國慶4天連假，屏菸1936文化基地10月7日至10日，名字有「雙」、「十」、「國」、「慶」其中一字，即可享有屏菸1936文化基地常設展票買一送一優惠。記者劉星君／攝影
雙十國慶4天連假，屏菸1936文化基地10月7日至10日，名字有「雙」、「十」、「國」、「慶」其中一字，即可享有屏菸1936文化基地常設展票買一送一優惠。記者劉星君／攝影

屏東縣政府 國慶 展覽資訊

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