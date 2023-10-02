屏東農業物產館花2億打造開幕1年傳暫時休館 議員：就是蚊子館

屏東縣府在長治鄉斥資約2億元打造屏東農業物產館，占地約近2公頃，於2020年2月動土，同年8月開館正式營運，由南仁湖集團經營，未料才開館1年多就因經營不善暫時休館，遭地方民代批，「都沒有人潮，根本蚊子館」；縣府今證實已與廠商洽談撤場事宜，目前已著手研議招商，擬朝「屏東熱帶農業特色產業園區」管理中心規畫，盼趕緊重新開幕，順利銜接明年熱博。

物產館基地面積約1.75公頃，總樓地板面積為5千2百多平方公尺，前瞻計畫補助1億6千200萬元，縣府自籌6千698萬多元，含周邊環境工程共耗資2億3千多萬元，館旁每年農曆連假皆舉辦屏東熱帶農業博覽會，吸引百萬人朝聖，又鄰近南二高，引用「稻之驛」概念，希望提供南來北往的遊客休憩空間，採購更多屏東的農漁特產品，但委外經營1年多，卻傳出人潮、效益不如預期。

縣府農業處表示，當初會委由南仁湖經營是因為該廠商有營運實績，但業者從2022年8月進駐迄今營運狀況不佳，包含，吸引人流規畫不佳、進駐攤商不完整、攤商簽約多為臨時約、招商種類也不如預期，半年1次的評鑑結果是「低空飛過」，縣府屢次要求改善仍未達要求，該公司於今年6月28日發函通知縣府將撤場及契約終止，經多次磋商，10月1日暫時休館，目前同意朝終止契約方向辦理，但雙方尚在清點設備，並未完成程序，後續仍將依據契約內容追究廠商責任並求償。

有關物產館後續營運規畫，農業處表示，考量鄰近農業特色產業園區開發工程尚在施作，易有粉塵及噪音影響場館舒適度，將暫時休館整備調整營運空間，未來併同產業園區聯合管理服務中心考量經營服務方向、空間運用後，重新辦理營運招商公告事宜，擬朝多元化、招攬知名品牌進駐。若未在明年農業熱帶博覽會前完成招商，熱博舉辦期間物產館還是會開放。

業者表示，南仁湖育樂公司當時簽約9年，2022年初於熱博開始試營運，皆依縣府規範辦理招商，但疫情期間經營不易，近期進行公司內部體制調整，針對小規模區站及商場進行內部改善調整，並希望未來能提供給民眾更優質的經營場域。另外，合約明載可中途解約，現已針對相關流程都依照合約精神處理後續細節，未來會視公司考量是否重新進駐。

議員王景山表示，曾去擺攤的業者都說生意非常差，「都沒有人潮，沒有人去如何帶動地方？」當地居民也不會光顧，「完全都是自己在玩，地方效益是零」。他建議要從務實面重新規畫，可以從加工、冷鏈等方面切入，將物產館打造成「農作轉運站」，如此才能確實幫助在地農民。

「真正的蚊子館就是物產館，屏東在地有多少人去過？」議員陳揚批，該館只有1年1次的熱帶博覽會會使用，當初設立計畫曾提及場館會協助農友製作2、3級加工、包裝產品，如今根本沒有發揮在地輔助功能，「就是丟到水裡面」，再者，主管機關農業處也沒有落實督導，讓委辦廠商創造應有經濟效益，「跟當初說的目的、利益都不符，現在要關門，感到很遺憾」。

他建議，未來必須針對營運團隊訂定具體目標跟成果，如明確訂定4年內創造新品牌、幫助青農對接國際市場、農產包裝再更新、精緻化等，「不能僅僅推廣，要做更具有前瞻性的實質作為」。