陳福海接見教育奉獻獎得主 肯定他們對金門教育的付出

教育部將於本月25日在台北陽明山中山樓表揚今年度的教育奉獻獎暨服務屆滿40年資深優良教師得獎人，金門縣師鐸獎得主蔡慧瓊、李麗娟，教育奉獻獎蔡麗娟，資深優良教師得獎人張舒美、施宏遠、廖葆貞、謝銳等4人，共7人得獎，金門縣長陳福海今天一早特別安排接見，肯定他們為金門教育的付出，並致贈程儀壯行及道賀。

陳福海表示，師鐸獎是台灣教育界最高榮譽，老師要獲獎實在不簡單，要有熱情、激發孩子的創意，金門以這些老師為榮。他也提到，教育是百年大計，他本人也十分重視教育政策，縣府包括副縣長李文良、教育處長孫麗琪，都是教育界出身，他倚重兩位的教育專長，對於金門教育政策上需要多少人力、預算，他會完全支持。

雖然目前金門財政嚴峻，但陳強調，施政有優先順序，但縣府不會犧牲教育預算，因為教育是在紮根。他舉例，中正國小學生數很多，校地不敷使用，未來可能規劃第二小學，包括其他許多小學、幼兒園，縣府也都有陸續規劃。

此次獲獎老師，師鐸獎由金門高中教師蔡慧瓊獲得，她常說，「相信土地上的孩子都會發光，讓土地上的孩子都發光」的理念，在教師這個角色上，她努力找到從教學走向教育的可能，透過教學設計讓所謂的教育可以內化成學生生活的一部分，培養孩子帶得走的能力和思維。

另一師鐸獎中正國小教師李麗娟，科班音樂系出身的她創立中正鼓吹陣26年，自創教學譜例，足跡遍及兩岸三地，讓瀕臨失傳的金門鼓吹發光發熱。她表示獲獎是榮譽，也是肯定，更是責任加重，這份榮譽是屬於中正國小大家一起努力得來的，她也感謝家人的包容與體諒，讓她無後顧之憂，瘋狂投入教育。

教育奉獻獎蔡麗娟教師於民國108年2月退休後，大部分時間投入志工的行列，擔任輔導志工，積極投入樂齡高齡教育領域，期待能將自己數十年來在教育工作的經驗與能量再次發光發亮，終身為教育奉獻。

服務屆滿40年資深優良教師金沙國中施宏遠自72年8月起即在該校服務迄今，教學認真、服務績優，在教學之餘也常參與社區活動、服務社會，且經常在社區、樂齡中心及各級學校教授皮革雕刻工藝，營造多元的學習內容，讓社區民眾及學子體驗皮雕的樂趣。