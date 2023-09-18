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台東TPASS通勤月票吃到飽299元 10月2日上路

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東TPASS實體紀念票卡今天起開放預購，一卡通公司另加碼，最高可享iPASS MONEY儲值金50%回饋。記者徐白櫻／攝影
台東TPASS實體紀念票卡今天起開放預購，一卡通公司另加碼，最高可享iPASS MONEY儲值金50%回饋。記者徐白櫻／攝影

北中南三大生活圈通勤月票上路，台東縣府今天宣布，整合市區公車、公路客運及台鐵的台東TPASS將在 10月2日上路。縣府交觀處表示，縣民可以299元購買通勤月票，30天內不限次數、不限里程，可搭乘59條公車路線及台鐵池上站到大武站非對號列車，跨城際從台東至花蓮的公路客運也在「吃到飽」範圍。

受限台鐵系統，EMU3000等列車不開放站位，通勤月票無法運用，立委劉櫂豪允諾將持續爭取納入。縣長饒慶鈴表示，如何從自家抵達車站是台東公共運輸的最後一哩路，盼以公益性質出發，鼓勵自用車取得綠牌，類似營業執照制度能獲中央支持，將持續推動TTGO多元運具媒合平台。

縣府交觀處說明，通勤月票八成經費來自中央補助，TPASS串聯市區公車（普悠瑪客運）、公路客運（興東客運、東台灣客運）及台鐵三大交通運具，可透過悠遊卡、一卡通及愛金卡三種電子票證購買使用，7條台東跨域到花蓮的公路由縣府自編預算。

台東鄉親說，樂見台東終於有TPASS月票，不過高雄、台南及屏東等縣市的TPASS通勤月票包含YouBike單車在內，期待台東也能引進。交觀處副處長洪國欽說，民眾的心聲縣府有聽到，也積極爭取中，希望早日有好消息。

縣府指出，因應上路推出TPASS實體紀念票卡，旅服中心、縣民服務中心及四大超商通路銷售。10月2日前，旅服中心、縣民服務中心購買通勤月票前500位民眾，可持收據至櫃台換取一個限量票卡夾。一卡通公司也表示，即日起開放紀念版「TPASS行政院通勤月票一卡通」及299月票預購，10月2日上線即可立即使用，另同步提供月票加碼活動，最高可享iPASS MONEY儲值金50%回饋。

台東TPASS10月2日上路，縣長饒慶鈴示範如何透過現有的悠遊卡、一卡通及愛金卡三種電子票證購買使用。記者徐白櫻／攝影
台東TPASS10月2日上路，縣長饒慶鈴示範如何透過現有的悠遊卡、一卡通及愛金卡三種電子票證購買使用。記者徐白櫻／攝影
台東縣府今天舉辦記者會，整合市區公車、公路客運及台鐵的台東TPASS10月2日上路。記者徐白櫻／攝影
台東縣府今天舉辦記者會，整合市區公車、公路客運及台鐵的台東TPASS10月2日上路。記者徐白櫻／攝影
台東TPASS10月2日上路，縣長饒慶鈴手上拿的卡片是限量發行的紀念票卡。記者徐白櫻／攝影
台東TPASS10月2日上路，縣長饒慶鈴手上拿的卡片是限量發行的紀念票卡。記者徐白櫻／攝影

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