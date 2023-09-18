聽新聞
test
0:00 / 0:00
台東TPASS通勤月票吃到飽299元 10月2日上路
北中南三大生活圈通勤月票上路，台東縣府今天宣布，整合市區公車、公路客運及台鐵的台東TPASS將在 10月2日上路。縣府交觀處表示，縣民可以299元購買通勤月票，30天內不限次數、不限里程，可搭乘59條公車路線及台鐵池上站到大武站非對號列車，跨城際從台東至花蓮的公路客運也在「吃到飽」範圍。
受限台鐵系統，EMU3000等列車不開放站位，通勤月票無法運用，立委劉櫂豪允諾將持續爭取納入。縣長饒慶鈴表示，如何從自家抵達車站是台東公共運輸的最後一哩路，盼以公益性質出發，鼓勵自用車取得綠牌，類似營業執照制度能獲中央支持，將持續推動TTGO多元運具媒合平台。
縣府交觀處說明，通勤月票八成經費來自中央補助，TPASS串聯市區公車（普悠瑪客運）、公路客運（興東客運、東台灣客運）及台鐵三大交通運具，可透過悠遊卡、一卡通及愛金卡三種電子票證購買使用，7條台東跨域到花蓮的公路由縣府自編預算。
台東鄉親說，樂見台東終於有TPASS月票，不過高雄、台南及屏東等縣市的TPASS通勤月票包含YouBike單車在內，期待台東也能引進。交觀處副處長洪國欽說，民眾的心聲縣府有聽到，也積極爭取中，希望早日有好消息。
縣府指出，因應上路推出TPASS實體紀念票卡，旅服中心、縣民服務中心及四大超商通路銷售。10月2日前，旅服中心、縣民服務中心購買通勤月票前500位民眾，可持收據至櫃台換取一個限量票卡夾。一卡通公司也表示，即日起開放紀念版「TPASS行政院通勤月票一卡通」及299月票預購，10月2日上線即可立即使用，另同步提供月票加碼活動，最高可享iPASS MONEY儲值金50%回饋。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言