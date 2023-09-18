防台灣獼猴作亂 壽山動物園特製這款垃圾筒搞定猴群

高雄壽山是台灣獼猴主要棲地，近年因民眾不當餵食、導致猴群漸往人多區域覓食，壽山動物園也常見獼猴群現蹤，強搶食物或向遊客討食，部分猴子更會打翻垃圾筒翻找食物，園方為此添購一批防「熊」垃圾筒用來防猴，確認猴群無法打開，奇招見效。

壽山動物園常有台灣獼猴前來「串門子」基於保護生態立場，園方設置告示牌、透過廣播、成立巡邏宣導小組、不定期舉辦獼猴講座、提供防猴背包租借，用盡各種方式防猴群作亂。

但獼猴發現動物園內的遊客不再餵食、也不容易搶食，索性爭食動物園內動物飼料，也翻找垃圾筒內找食物。

「翻找垃圾筒對獼猴健康不利，也破壞動物園環境衛生」，動物園為此透過其他機關推薦，找到一款原用於防備台灣黑熊的友善生態特製垃圾筒，首波添購4只放在園區人流熱點，經數月觀察，確認垃圾筒沒被翻倒也沒被破壞。

壽山動物園指出，這款鋼製垃圾桶比一般垃圾筒大，搭配固定器具，設計類似舊衣回收箱，打開後仍是阻隔狀態，避免獼猴亂翻垃圾、也不易被推倒。特製垃圾桶不只防猴也護猴，避免獼猴在垃圾桶內吃了不該吃的物品，有礙健康。