部落文化與熊鷹保育 屏科大推熊鷹仿真羽毛創新工藝

被列為瀕臨絕種一級保育類熊鷹是台灣體型最大日行性猛禽，熊鷹獨特三角斑紋，有著排灣族、魯凱族百步蛇傳說故事，熊鷹羽毛更是身分象徵，僅部落當家領袖可佩帶，但熊鷹面臨棲地流失、盜獵買賣，威脅族群數量。

屏科大野生動物保育研究所、林業署屏東分署，推動「熊鷹仿真羽毛繪製工作坊」5年，走訪高雄、屏東與台東，共20多個部落、300人次學習仿真羽毛製作，首次策展，藉由傳統創新，讓部落文化和熊鷹保育延續傳承。

屏科大野保所教授孫元勳、與仿真羽毛研發者工藝師鍾金男，從2018年起，為保護熊鷹生態兼顧排灣族、魯凱族歷史文化，在林業署屏東分署支持，推動「熊鷹仿真羽毛繪製工作坊」，今年首度展出仿真熊鷹羽飾、仿真熊鷹羽扇與仿真熊鷹萊冠，共展示33件族人與老師作品。

孫元勳說，熊鷹是猛禽界大力士，是台灣唯一可以抓獼猴的猛禽。排灣族魯凱族傳說，領袖死後化成百步蛇，再由百步蛇蛻變熊鷹守護部落，希望未來能到桃園國際機場展出，讓國外旅客了解台灣特有文化與對保育努力。

熊鷹仿真羽毛繪製工作坊推動5年，走訪高雄、屏東與台東20多個部落、300人次參與，向部落領袖和貴族傳授仿羽繪製技巧，鍾金男說，使用方式要依循部落傳統的約制，不得隨意配戴。

孫元勳說，推動仿真羽毛初期，魯凱族有一半傳統領袖可接受仿真羽毛。排灣族一開始僅不到兩成接受，但隨著仿真羽毛精緻度、仿真程度，漸改變傳統領袖看法，排灣族的接受度提高約4成。一根熊鷹羽毛在黑市價格上萬元，希望減少非法獵捕熊鷹，讓黑市價格因而降溫，讓熊鷹不要承受這樣大獵捕壓力，有朝一日在山上看見熊鷹在天空中飛翔身影。

魯凱民族議會主席杜正吉說，熊鷹傳說有關的是魯凱族、排灣族，排灣族人口9萬人，魯凱族1.3萬人，10.3萬人中需使用熊鷹羽毛約1萬人，只有部落領袖階層可配戴熊鷹羽毛，推動仿真羽毛，製作仿真羽毛技術在部落產生影響？後續怎麼推行，還需深入調查。熊鷹羽毛在市場很貴，不易買到，仿真羽毛技術製作層面，擴及生態、部落，更需部落認同。

來義鄉古樓村傳統領袖羅鳳萍說，她在2019年接觸到仿真羽毛課，當時帶懷疑心情看待，如今5年，仿真羽毛後續的執行、維護，如何在維護傳統，又能保育熊鷹是要面對課題。