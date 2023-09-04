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停班停課卻不見狂風暴風 屏南居民樂：爽賺1天颱風假
因應秋葵颱風，屏東縣今天停班停課，根據氣象局觀測，屏東今天的雨量集中在山區，屏南地區平地上午8時過後雨勢減緩，東港、新園、佳冬、林邊等鄉鎮12小時的累積雨量在50毫米上下，地理位置更南的恆春半島只有20毫米上下，午後甚至變微風，居民感受不到颱風的暴風雨威脅，開心直呼「爽賺一天颱風假！」。
根據氣象局觀測，屏東今天的雨量集中在屏東的山區，日雨量以泰武鄉274毫米居冠，另包括三地門、霧台、瑪家、來義、春日和獅子鄉山山區，都超過200毫米，平地長治、竹田、麟洛和萬巒鄉也超過200毫米，恆春半島平地鄉鎮不到50毫米，隨著颱風向西方移動，今天上午8時後雨勢趨緩，屏南地區午後幾乎無雨，風勢變1至2級的微風。
屏東縣今天停班停課，海岸和各景區全關閉，恆春半島旅宿住房跌至兩成住房率；因未如氣象預期出現狂風驟雨，公園和學校下午即有居民外出遊戲、運動， 遊客必訪的恆春中山老街出現零星遊客，國立海生館也有和平日相當的3000名遊客。
在公家機關服務的恆春吳姓居民說，昨晚看到秋葵為高雄市帶來的豪雨災情，內有有點忐忑，但今天白天雖然滿布烏雲，但雨勢不大，下午還偶見陽光露臉，午後幾乎無雨，風力甚至不如恆春半島冬季特有的「落山風」，完全沒有颱風的感覺，大家都賺到一天颱風假。
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