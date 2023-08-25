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台灣青商會慶70周年 鄭文燦：支持年輕人發展長才

聯合報／ 記者任義宇／高雄即時報導
青商會今天在高雄一連舉辦3天70周年慶祝活動。記者任義宇／攝影
青商會今天在高雄一連舉辦3天70周年慶祝活動。記者任義宇／攝影

國際青年商會中華民國總會在台灣已有70年，今天起一連3天在高雄舉辦慶祝活動，行政院副院長鄭文燦出席道賀，說自己也是青商會一分子，會支持青商會這個人才搖籃；內政部長林右昌也到場說，青商會提供很好舞台，讓青年發揮潛能。

鄭文燦表示，只要給年輕人舞台及資源，能創造出不同以往的效果，青商會是人才的搖籃，能學習如何溝通、為社會付出，在近年也為地方創生做出很大貢獻，自己也是青商一分子，目前保有世界青商參議員身分，會跟隨全世界步伐一起支持年輕人。

林右昌則指出，一個團體要持續運作70年很不容易，青商會能提供年輕人很好舞台，發揮潛能培養社會責任，未來隨世界、新科技發展，會伴隨很多挑戰，還有賴青商會夥伴發揮創意一起打拼，找到走向未來的道路。

青商會秘書長許翔閎說，青商會是專門為年輕人服務與培訓的組織，能從地方發現問題提供建議給政府，過去有提出重視交通促成交通月、發現消費問題提出消基會構想等，近年則重視地方創生，8月5日也邀集3位總統參選人探討環境永續、低新高房價等問題，希望能解決台灣青年所面臨困境。

這3天舉辦70周年慶祝活動，除舉辦各式論壇、商展等討論青年相關議題，也將會把意見彙整給中央政府，提供為施政建議，還邀請歷屆總會長回來，鼓勵會員要繼續為青年及社會服務，延續這股力量為台灣青年開創更好的未來。

行政院副院長鄭文燦出席青商會70周年慶祝活動，說自己也是青商會一分子，會支持青商會這個人才搖籃。記者任義宇／攝影
行政院副院長鄭文燦出席青商會70周年慶祝活動，說自己也是青商會一分子，會支持青商會這個人才搖籃。記者任義宇／攝影
內政部長林右昌說，青商會能提供很好舞台，讓青年發揮潛能，解決社會上難題。記者任義宇／攝影
內政部長林右昌說，青商會能提供很好舞台，讓青年發揮潛能，解決社會上難題。記者任義宇／攝影

青年 舞台 林右昌

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