快訊

北市迪化街商圈傳火警！8層樓建築竄火 濃煙漫天

噁！紐約女議員受訪到一半 竟遭陌生男子偷親秒嚇傻

「還路於民大遊行」前夕公車撞死斑馬線行人 王國材回應了

前鎮漁港大改建 立委促捷運黃線優先延伸至漁港

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
前鎮漁港大規模改建，立委賴瑞隆促捷運黃線優先延伸至漁港。記者劉學聖／攝影
前鎮漁港大規模改建，立委賴瑞隆促捷運黃線優先延伸至漁港。記者劉學聖／攝影

行政院核定81億擬將高雄前鎮漁港打造成媲美日本豐洲市場的國際漁港，立委賴瑞隆促將捷運黃線納入規畫，且優先以「捷運黃線延伸方案」為考量，規畫案去年4月已獲交部補助756萬，加上市府自籌144萬，共900萬進行路網規畫，可望明年6月完成期末報告提報中央審定。

賴瑞隆昨邀交通部次長祁文中、鐵道局副局長楊正君、運研所副所長陳天賜及高雄市捷運局副局長吳嘉昌等員，針對高雄捷運黃線延伸前鎮漁港一案座談。賴瑞隆指出，前鎮漁港1年創造逾300億元產值。但過去56年來未曾大規模整建，下水道、環境、疏濬、外籍漁工及觀光機能遠不及世界先進漁港。

他說，中央核定81億元經費打造前鎮漁港為兼具漁業生產、消費及休憩的國際級觀光漁港，但現有公共交通系統不足，將限制未來發展，建議短期應先將公車路線、公共自行車設點及騎乘動線、停車空間等進行檢討規劃，長遠則爭取捷運黃線延伸兩站進入前鎮漁港，完善漁港及周邊整體發展。

高市捷運局副局長吳嘉昌指捷運黃線延伸前鎮漁港路網規劃案正辦理期中報告，預定今年9月完成，期末報告預定於明年6月完成。目前提出2路線3評估方案：「黃線延伸案」由前鎮高中站延伸至前鎮漁港，路線長2.53公里，設2座車站。另由輕軌凱旋中華站延伸至前鎮漁港路線則有平面和高架2延伸方案，長度皆約3.74公里，增設4座車站。

賴瑞隆指前行政院長蘇貞昌去年3月已宣布核定高雄捷運黃線的綜合規劃報告，指示交通部督導高市府研議捷運黃線延伸至前鎮漁港。目前3個軌道建設方案，應優先以「捷運黃線延伸方案」為考量，旅客才能搭捷運直接進入前鎮漁港，讓漁港建設發揮最大經濟效益。

前鎮漁港大規模改建，立委賴瑞隆促捷運黃線優先延伸至漁港。記者劉學聖／攝影
前鎮漁港大規模改建，立委賴瑞隆促捷運黃線優先延伸至漁港。記者劉學聖／攝影

捷運 前鎮漁港 賴瑞隆

延伸閱讀

潛水教練遭螺旋槳斷掌 基市府：航道非水域遊憩區最重罰50萬

影／驚悚畫面曝！潛水教練誤入漁港航道 左腳掌遭螺旋槳打斷

前鎮漁港整建81億 議員籲第二類漁港也應受關注

新北成功轉型14漁港 侯友宜：全國漁產賣不出的新北賣

相關新聞

前鎮漁港大改建 立委促捷運黃線優先延伸至漁港

行政院核定81億擬將高雄前鎮漁港打造成媲美日本豐洲市場的國際漁港，立委賴瑞隆促將捷運黃線納入規畫，且優先以「捷運黃線延伸...

遠在異鄉歡慶國慶 印尼移工金門嗨翻天

近3年受疫情影響，很多印尼移工都無法回國，金城鎮公所今天有一場溫馨的歡慶會，現場提供印尼當地特色美食、傳統童年遊戲，讓6...

效仿米開朗基羅「創世紀」 南迴藝術季作品「雕刻身命」裸露寫實引熱議

2023「台東南迴藝術季」正式開跑，今年共計7組作品分布在南迴沿線，其中一組由排灣族藝術家宋海華與紐西蘭薩摩亞裔攝影藝術...

屏菸推七夕知性行程 穿情侶裝入園享門票買一送一優惠

下周二就是七夕情人節，屏東市屏菸1936文化基地推出常設展門票「買1送1」活動，8月22日當天穿著情侶裝的遊客，只要在園...

高雄平安、如意2座金爐發威 集中焚燒紙錢可減9成汙染

農曆7月鬼門開，各地普度祭儀多，高雄市即日起到9月14日，普度的紙錢可通知環保局收運再集中焚燒，高市去年一整年共收運90...

不敵強降雨 高雄車站大廳積水

高雄市區前天遭強降雨襲擊，市區多處路段積淹水，部分公共設施出現災情，高雄火車站大廳直到昨早仍有積水痕跡，旅客紛閃避。台鐵...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦