前鎮漁港大改建 立委促捷運黃線優先延伸至漁港

行政院核定81億擬將高雄前鎮漁港打造成媲美日本豐洲市場的國際漁港，立委賴瑞隆促將捷運黃線納入規畫，且優先以「捷運黃線延伸方案」為考量，規畫案去年4月已獲交部補助756萬，加上市府自籌144萬，共900萬進行路網規畫，可望明年6月完成期末報告提報中央審定。

賴瑞隆昨邀交通部次長祁文中、鐵道局副局長楊正君、運研所副所長陳天賜及高雄市捷運局副局長吳嘉昌等員，針對高雄捷運黃線延伸前鎮漁港一案座談。賴瑞隆指出，前鎮漁港1年創造逾300億元產值。但過去56年來未曾大規模整建，下水道、環境、疏濬、外籍漁工及觀光機能遠不及世界先進漁港。

他說，中央核定81億元經費打造前鎮漁港為兼具漁業生產、消費及休憩的國際級觀光漁港，但現有公共交通系統不足，將限制未來發展，建議短期應先將公車路線、公共自行車設點及騎乘動線、停車空間等進行檢討規劃，長遠則爭取捷運黃線延伸兩站進入前鎮漁港，完善漁港及周邊整體發展。

高市捷運局副局長吳嘉昌指捷運黃線延伸前鎮漁港路網規劃案正辦理期中報告，預定今年9月完成，期末報告預定於明年6月完成。目前提出2路線3評估方案：「黃線延伸案」由前鎮高中站延伸至前鎮漁港，路線長2.53公里，設2座車站。另由輕軌凱旋中華站延伸至前鎮漁港路線則有平面和高架2延伸方案，長度皆約3.74公里，增設4座車站。