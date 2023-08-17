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雨轟全台傳災情！11縣市大雨特報 警戒區域出爐

高雄市將進行千戶環境稽查 查到病媒蚊最重罰一萬五

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
衛生局查獲孳生病媒蚊的積水容器。圖／讀者提供
衛生局查獲孳生病媒蚊的積水容器。圖／讀者提供

連日雨勢，讓高雄登革熱防疫拉警報，衛生局近日針對梓官區群聚疫情及仁武區確診個案警戒範圍進行稽查，梓官區積水容器病媒蚊陽性率有34.5%，仁武區病媒蚊陽性率則高達56.8%，高市府今、明兩天，將對這兩區千戶民宅進行環境稽查，若發現民眾未積極清除病媒蚊孳生源，最高可罰1萬5千元。

高雄市今（17）日無新增登革熱確診病例，累計本土65例、境外移入15例，防疫人員持續進行病媒蚊環境稽查，單在昨（16日）即舉發22件，梓官疫情周遭共發現29個積水容器，其中10個孳生病媒蚊，陽性率34.5%，仁武區個案周邊發現37個積水容器，其中21個孳生病媒蚊，陽性率則高達56.8%。

衛生局指，查獲有病媒蚊孳生的容器，有花盆、塑膠袋、金爐、玩具車、水桶、單輪水泥車、浴缸、椅子、馬桶水箱及地面積水等，今明兩日將擴大防治範圍，針對梓官區685戶、仁武區461戶，進行地毯式強制孳生源檢查。

衛生局呼籲民眾雨後48小時內，落實「巡、倒、清、刷」原則，避免積水造成蚊蟲孳生，若未主動積極清除積水，在容器查獲孳生病媒蚊幼蟲，最高可罰1萬5000元。

衛生局呼籲民眾加強清除積水容器，避免孳生病媒蚊。圖／高市衛生局提供
衛生局呼籲民眾加強清除積水容器，避免孳生病媒蚊。圖／高市衛生局提供

病媒蚊 衛生局 疫情 登革熱 高雄市

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