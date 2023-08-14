屏東宿省千元掀搶申請潮 旅宿業者心繫「真正大咖」

暑假是屏東國旅的旅遊旺季，為因應出國解封下跌的國旅市場，縣府在暑假過一半的8月1日起推出「宿省千元」專案，額度1萬間，開放登記才短短兩周，已申請近八成，加碼的「國外旅客來屏東促進方案」也有10團登記，拉抬住房近兩成，業者直呼有感但也坦言，灑幣式補助只是暫時振興，開放陸客團來台旅遊才是業者想要的。

8月1日開跑的「樂遊屏東，宿省千元」，補助名額限量1萬名（房），針對自由行旅客在平日（周日至周四）使用，飯店鎮民宿補助500元、縣府也補助500元；另針對團體出遊推出的「國外旅客來屏東促進方案」，每團至少20人，使用合法交通工具並入住屏縣合法旅宿業一晚以上，每人補助500元，每團最高補助1萬元，已有10團登錄使用。

縣府交旅處指出，「宿省千元」開放短記才短短兩周，已申請近八成，速度超過預期，接下來邁入農曆7月，住房率預估些微下滑，依過去往經驗，1萬間名額加上國外旅客來屏東促進方案，可望帶入上億元商機和可觀的經濟效益；提醒民眾申請民眾腳步要加快，登錄成功成為會員，有機會參加抽獎，獎品有GOGORO電動機車、知名品牌家電與知名量販店禮券等大獎。

「宿省千元」拉抬住房近兩成，屏東旅宿業者直呼有感，但大陸10日上午公布第三批大陸旅行社經營中國大陸公民組團赴有關國家和地區名單和「機票＋酒店」業務，台灣未入列，讓業者大為失望；墾丁一家五星飯店主管直言，碰上疫情，墾丁每家旅宿營業額都創近年新低，官方祭出補貼稍有好轉，但灑幣式補助不是長久之計，今年2月20日起開放港澳人士自由行來台旅遊，但陸客才是真正大咖，盼政府莫糾結意識型態上，重現「陸客錢淹腳目」的榮景。

墾丁劉姓民宿業者說，自由行年輕陸客喜歡民宿，體驗台灣人情味和不同建築風情，因陸客斷炊和疫情雙重衝擊，靠官方補助拉抬不少，但陸客碰到台灣選舉不來已是常態，平時就要努力經營國旅和國外市場；觀光業者的政治立場雖不一，但還是盼望政府既能顧好主權也能向陸方適度釋出善意，開放陸客來台自由行，統統大選將至，業者又要陷入「顧八肚」還是「顧佛祖」的內心糾結。