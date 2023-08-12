高雄399月票賣破12萬套 銷售族群分布曝光
高雄399月票因價格優惠且使用便利，自4月27日推出以來，已賣破12萬套，平均每月銷售近4萬套，高雄市府交通局分析月票使用族群，發現月票會員以29歲以下年輕人就佔有50%，以上班上學通勤族佔大宗，交通局未來研議能提供短期觀光客或商務客更多優惠，讓更多族群使用大眾運輸工具。
因南高屏地區TPASS月票，使用MeNGO平台發行，配合中央實名制政策，交通局可以利用大數據分析會員運具特性，包括轉乘時間長短，配合提供更具客製化及符合民眾需求多元化服務。
交通局表示，購買399月票的會員中，29歲以下年輕人就占有50%為大宗，30歲至59歲占有44%，受到通學及通勤族喜愛，相比999元的南高屏通勤月票，年齡層較高以30歲至59歲會員占比69%較多，顯示南高屏跨區交通特性與市區不同。
副局長劉建邦說明，因399月票屬於市區通勤，因此會涵蓋有較多學生族群，因此年輕人佔比高，而999南高屏月票部分，以上班族較多，故平均使用年齡層較高，兩者都以通勤使用為主，因高雄有不少大型企業進駐，有推出企業綠卡，可配合企業製作專屬卡面，提供員工通勤使用。
除通勤族以外，劉建邦表示，高雄也有許多間歇性商務客，可能每周會到訪高雄2到3天的人士，目前會朝這方向推廣月票優惠與便利性，在短期觀光部分，雖然有推出1到3日的時數套票，價錢分布在199到399元，3日票價錢就已等同月票，未來會再研議，針對觀光客推出更多套票優惠。
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