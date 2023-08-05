獨／高雄5樓高大樹被杜蘇芮颱風吹倒 躺公園9天無人清

杜蘇芮颱風上月27日肆虐高雄，許多路樹被強風吹倒，也造成公園內出現斷枝殘葉，公園處雖全力派人清理，但仍疏漏掉偏僻處的小公園，有民眾發現鼓山區裕誠路、民康街口的公園，有1顆大型樹木9天前就被颱風吹垮，橫躺佔據至少半個公園，卻遲至今天上午仍未被清理，「實在太誇張！」

讀者向《聯合報》投訴，表示鼓山區裕誠路與民康街的路口三角窗有一處公園，內有溜滑梯等兒童遊樂器材，也設有多張座椅，鬧中取靜，是當地社區居民休閒的好去處，上個月27日杜蘇芮颱風強風把公園內1棵高度約5層樓高的大樹吹倒，倒塌的樹幹與枝葉幾乎占據公園的一半。

投訴人說，杜蘇芮颱風離台多日，也看到清潔隊員、工務局、公園處的人四處清理市區的倒塌路樹，但裕誠路、民康街口小公園卻好像被視而不見，倒塌的大樹躺在公園內，居民雖然可以前往其他公園活動，但「大樹倒塌到今天已經9天，都沒被清除，真的很誇張！」