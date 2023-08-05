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獨／高雄5樓高大樹被杜蘇芮颱風吹倒 躺公園9天無人清

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄鼓山區的公園有1顆大型樹木，9天前被杜蘇芮颱風吹垮，至今天中午前仍未被清除。記者王勇超／攝影
高雄鼓山區的公園有1顆大型樹木，9天前被杜蘇芮颱風吹垮，至今天中午前仍未被清除。記者王勇超／攝影

杜蘇芮颱風上月27日肆虐高雄，許多路樹被強風吹倒，也造成公園內出現斷枝殘葉，公園處雖全力派人清理，但仍疏漏掉偏僻處的小公園，有民眾發現鼓山區裕誠路、民康街口的公園，有1顆大型樹木9天前就被颱風吹垮，橫躺佔據至少半個公園，卻遲至今天上午仍未被清理，「實在太誇張！」

讀者向《聯合報》投訴，表示鼓山區裕誠路與民康街的路口三角窗有一處公園，內有溜滑梯等兒童遊樂器材，也設有多張座椅，鬧中取靜，是當地社區居民休閒的好去處，上個月27日杜蘇芮颱風強風把公園內1棵高度約5層樓高的大樹吹倒，倒塌的樹幹與枝葉幾乎占據公園的一半。

投訴人說，杜蘇芮颱風離台多日，也看到清潔隊員、工務局、公園處的人四處清理市區的倒塌路樹，但裕誠路、民康街口小公園卻好像被視而不見，倒塌的大樹躺在公園內，居民雖然可以前往其他公園活動，但「大樹倒塌到今天已經9天，都沒被清除，真的很誇張！」

高雄市政府工務局公園處主任秘書李政穎說，杜蘇芮颱風過後，全高雄的公園傾倒樹木都已清除完畢，只剩下少部分有落葉或枯枝，明誠路與民康街口這個小公園，因地理位置較偏僻，公園處前天有派人前往清理大樹，但因為公園腹地狹小，機具作業困難，今天已派人前往將倒塌樹木移除。

倒塌的樹木將近5層樓高度，被杜蘇芮颱風吹倒後，樹幹與枝葉佔據一大半的公園。記者王勇超／攝影
倒塌的樹木將近5層樓高度，被杜蘇芮颱風吹倒後，樹幹與枝葉佔據一大半的公園。記者王勇超／攝影
高雄市政府工務局公園處今天中午派人到公園清除倒塌樹木。記者王勇超／攝影
高雄市政府工務局公園處今天中午派人到公園清除倒塌樹木。記者王勇超／攝影
大樹被吹倒，造成當地居民無法使用公園內的遊憩設施。記者王勇超／攝影
大樹被吹倒，造成當地居民無法使用公園內的遊憩設施。記者王勇超／攝影

杜蘇芮颱風 路樹 高雄市

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