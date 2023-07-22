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陳吉仲訪石斑重鎮 承諾2建設

聯合報／ 記者張已亷劉星君／屏東報導

農委會主委陳吉仲昨到屏東縣參訪枋寮鄉新龍社區、內埔鄉東片社區。新龍社區在八八風災遭摧殘，近年推展地方養殖漁業，創立品牌，推廣食漁教育搭配遊程，再創生機，陳吉仲說，農委會8月升格農業部，鄉親提及增設海水供應站、初級加工廠等，會大力支持，促進地區活化，建構永續農村。

石斑重鎮新龍社區位於枋寮鄉西南邊，養殖面積224公頃，占社區總面積近8成，養殖龍膽石斑、龍虎斑、石斑及午仔魚等高經濟魚類，2015年執行農村再生計畫，利用龍膽石斑的魚鱗創造地方自有品牌「魚粦」，推出漁村體驗、設置新據點，今年朝自主永續發展，聘雇15名青年，產業總收入去年突破300萬元，盈餘5％回饋社區照護。

新龍社區執行長林春來說，盼未來在社區設海水供應站，改善地方淹水、減少養殖戶用電成本，並設置初級加工廠，結合既有食漁教育體驗，提供青年就業，讓地方產業永續。

陳吉仲表示，新龍社區的蛻變歸功一群有志之士，產業轉型走向國際，更回饋地方照護長輩，全台超過千個社區接受農村再生計畫，每年預算達數十億元，未來持續推展，讓各鄉村受惠。

陳吉仲說，農委會8月升格為農業部，承諾未來與相關局處合作，研擬設置海水供應站及在地加工廠，並升級社區既有計畫，讓鄉村再發展。結束新龍社區後，陳吉仲接著到內埔鄉東片社區與長輩互動同樂。

陳吉仲 農委會 農業部

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