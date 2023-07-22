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旗津風箏節開跑 4階段交管

聯合報／ 記者任義宇王昭月／高雄報導
2023旗津風箏節今登場，有4階段交管，建議民眾多使用大眾運輸系統轉渡輪前往。圖／高市觀光局提供
2023旗津風箏節今登場，有4階段交管，建議民眾多使用大眾運輸系統轉渡輪前往。圖／高市觀光局提供

2023旗津風箏節今登場，今年首創陸海空3D展演，預計吸引大批民眾湧入旗津，高市交通局實施四階段交通管制，呼籲大眾搭渡輪，避免塞車或找不到停車位，活動期間每天上午11點至下午7點是尖峰，除旗津居民、公務機車、電動機車及自行車不受管制外，遊客騎乘的燃油機車禁止登船。

高雄市觀光局表示，今年旗津風箏節從7月22日到8月6日，連續三個周休假日，創全台活動時間最長紀錄，周周都有主題展演，有翱翔天際巨型風箏、供民眾拍照的地景裝置風箏與開幕日的海衝浪風箏。

觀光局長高閔琳說，白天有主題風箏，周末晚間夜光風箏、周日晚上有酷炫火舞表演，另搬來直徑26公尺大的巨無霸戲水池、65公尺長的城市滑水道、手搖船水池及旋轉木馬、旋轉熱氣球等，讓小朋友消暑暢快。

交通局建議市民多利用捷運、輕軌轉乘渡輪到會場，活動期間實施四階段交管，除加密渡輪班次，旗津區安排定點接駁等，其中第四階段是全島管制，過港隧道將自前鎮端入口即實施交通管制。

高雄港務公司表示，配合旗津風箏節，加速疏散活動結束時間車潮，原定假日時段晚間9點旗津（中興）往前鎮方向的危險品車輛將取消通行，相關運輸業者要提早因應配合調整運輸時段。

風箏節 觀光局 交通管制

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旗津風箏節明4階段交管 騎機車遊客禁止上渡輪

高雄旗津風箏節迎人潮 市府實施4階段彈性交管

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