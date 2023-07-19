屏縣稽查67家冰品業者與飲料店 2件不符規定複驗已改善

高雄六合路一間冰店爆發食物中毒，44人就醫，冰品被驗出沙門氏桿菌；炎熱酷暑，民眾買飲料與冰品是生活日常，屏東縣衛生局今年4月起執行冰品、配料製造業與飲料稽查專案，稽查67家冰品業者與手搖飲料店，抽驗結果2件不符規定，經限期改善複驗後已符合規定；即起擴大轄內冰品業者衛生稽查包含網路知名店家，確保食的安全。

炎炎夏日，屏東縣府確保民眾食用安全，4月起，執行冰品、配料製造業與飲料稽查專案，稽查67家業者，兩件不符合規定，分別是冰塊、冰淇淋不符微生物標準，經限期改善複驗後，已符合規定。

屏東縣衛生局表示，為強化屏縣冰品業者落實衛生管理，提升販售冰品衛生安全，即起擴大轄內冰品業者衛生稽查包含網路知名店家，確保民眾食品安全。