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揭高雄冰店中毒案 吹哨者自爆：警示食安沒被感謝 反遭酸民肉搜

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吹哨者揭發高雄「冰」風暴 PTT自爆警示食安沒被感謝…反遭酸民肉搜

聯合報／ 記者王勇超王昭月／高雄即時報導
黃小姐表示，揭發過程並未曝光冰店名稱，直至衛生局確認才敢講出，但呼籲大家別再攻擊冰店。圖／本報資料照
黃小姐表示，揭發過程並未曝光冰店名稱，直至衛生局確認才敢講出，但呼籲大家別再攻擊冰店。圖／本報資料照

炎夏高雄掀起「冰」風暴，最先po文揭開六合冰店這起食物中毒案的黃小姐，不但「吹哨」警示食安問題沒被感謝，還遭網路酸民肉搜、痛罵，她沈重地呼籲，別再攻擊店家，她也不會再對此事做任何回應。

高雄市苓雅區知名冰店因食材汙染，造成44人就醫，衛生局檢出八寶冰配料有沙門氏桿菌等4種病菌，已將店家移送地檢署偵辦，並專案擴大稽查全市冰飲。不過掀爆這起食物中毒事件的黃小姐未因捍衛食品安全被感激，反遭部分酸民肉搜，身心俱疲。

昨晚她在PTT還原全案始末，指12日她和家人到六合路冰店買冰，吃後家人腸胃不適，兒子甚至血便就醫，衛生局獲報隔天開始稽查，這幾天她接到吃冰患者或他們的家人來電，除教他們如何通報也關心他們的身體，但有人說她要錢，肉搜她家、罵她，當初她發文就預料到會有這種結果，其他受害者不敢出面也是怕被網友酸語，「沒關係，我來扛！反正一介草民有什麼好怕」。

黃表示，當時她PTT發文是想了解除他們家外，是否有人一樣吃出狀況，過程並沒指明哪間冰店，直到衛生局確認店家她才說出店名。通報衛生局時，她向一名股長詢問「你的屬下跟我說他（店家）一切符合法規標準，真的是一切嗎」，「為何我家人病成這樣，他還可以繼續營業」？那位股長回覆，他們是目前唯一通報的個案，沒資格馬上停業。她因疑惑，才會在PTT尋找一樣症狀的人通報1922專線。

黃小姐表示，冰店老闆娘事後有致電誠意道歉，目前她的小孩已好轉，希望大家別再攻擊店家，她也不會再為此事做任何回應，一切等衛生局消保會調查跟協調。

揭發高雄冰店食物中毒案的黃小姐，自曝也被酸民肉搜。圖／翻攝自ptt
揭發高雄冰店食物中毒案的黃小姐，自曝也被酸民肉搜。圖／翻攝自ptt

衛生局 食物中毒 PTT 食安

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