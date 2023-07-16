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全球首座生成式AI醫療聚落 落腳亞灣

聯合報／ 記者王昭月／高雄報導

高雄亞灣區昨誕生全球首座生成式AI醫療產業聚落，由台灣人工智慧實驗室（AI Labs）結合高醫、高雄長庚、高雄榮總、義大醫院4大醫學中心，組成聯合學習智慧醫療聯盟，藉由AI加持，為醫療人員提供更便捷、準確的醫療工具，達到精準醫療效能。市長陳其邁指，智慧醫療已是醫院及醫學中心標配，相信未來5年台灣在智慧醫療領域的應用能在全球扮演舉足輕重角色。

ChatGPT（聊天生成預訓練轉換器）去年掀起風潮，帶領生成式AI強勢進入產業經濟各領域，台灣人工智慧實驗室在經濟部及高市府協力下，結合高雄4大頂尖醫學中心及金屬工業中心組智慧醫療聯盟，進一步在高雄催生出生成式AI醫療產業聚落。

這次參與生成式AI醫療產業聚落的4大醫學中心，各自在智慧醫療領域開發多年，像高榮即開發出急性癢症知識暨醫療服務平台；高雄長庚開發出腦缺血性中風診療預後AI輔助系統。台灣人工智慧實驗室指，生成式AI在醫療領域的優勢在於提高醫療效率並加強醫病關係，未來像自動病歷，自動論文閱讀綜整，都能成為醫師的得力助手。

AI Labs創辦人杜奕瑾表示，在AI科技驅動下，智醫聯盟建立生醫領域的醫療聯邦式資料治理機制，並在聯邦平台進行AI生成，再透過多中心的驗證場域確生成結果的可信度，也利用亞灣的地理及產業優勢，建立醫療在AR、VR應用供應鏈，相關研發技術取得驗證後，可快速拓展到海外，帶來巨大商機。

市長陳其邁表示，生成式AI醫療產業聚落可累積集體學習的能量，打破資料庫限制，加上有高雄頂尖醫療單位合作，他很有信心高雄絕對能打「世界盃」。

醫學 台灣人 陳其邁

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