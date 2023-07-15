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「咖波」聯手「蜜柑」推出彩繪輕軌 高捷公布列車追蹤教學
搶攻暑假旅遊商機，高雄找來「蜜柑站長」、「胖鯊魚鯊西米」、「貓貓蟲咖波」在愛河灣擺設大型氣球裝置，吸引遊客特地到訪紀錄超萌畫面，高雄捷運今天也宣布聯名「貓貓蟲咖波」，推出彩繪輕軌列車並舉辦見面會，數百位粉絲攜帶各式周邊與超萌角色相見歡。
高雄捷運今天上午在捷運美麗島站舉辦「蜜柑站長與貓貓蟲咖波相見歡」活動，超人氣「蜜柑站長」與「貓貓蟲咖波」現身會場與粉絲互動，上百位粉絲帶著滿滿周邊，與角色互動拍照，一位「咖波」粉絲說，家中已有數不清周邊商品，這次到場要來看兩隻超萌角色互動。
高雄捷運說明，彩繪輕軌即日起上線載客，也公布列車追蹤教學，只要下載高雄ibus App，即可查詢彩繪列車所屬的列車編號KLRT-14車輛動態，同時推出集章，還推出聯名拍照機、紀念幣，以及多樣周邊。
高捷公司公共事務處長王柏雁說，高捷公司與「貓貓蟲咖波」已不是第一次合作，這次與人氣站長「蜜柑」攜手聯名，就是希望在暑假衝人氣，鼓勵大家搭乘大眾運輸遊高雄。
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