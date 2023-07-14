聽新聞
test
0:00 / 0:00
柯志恩返台輔選首站 力推高雄立委參選人陳美雅
國民黨高雄市黨部今晚舉辦第6選區（前、新、苓、鼓、鹽）立委參選人陳美雅提名同志見面會，剛從英國返台的國民黨智庫執行長柯志恩到場推薦，她指立委輔選首站就給陳美雅，她當過立委，知道立法院需要什麼人，陳是最合適的人選。
柯志恩指陳美雅曾赴日求學，是法學博士，更是5連霸議員，學識涵養皆佳，陳在任內爭取凹子底森林公園、鼓山運動中心等建設，未來到中央應更能幫高雄爭取更多資源。
柯表示，這次在高雄的輔選首站獻給陳美雅，是因為她自己選高雄市長第一場大型造勢活動，就是陳主持，陳不論口條或思維邏輯都是上選，她當過立委，知道立法院需要什麼樣的人，陳就是合適的人選。
陳美雅今晚與支持者見面，信心盈滿，她質疑中央8800億前瞻計畫預算，錢不知道都花到哪？另新竹棒球場挖出大祕寶，高端疫苗也發生弊案，但高雄的立委沒有發聲，高雄還債台高築達3000多億，「現在民進黨立委只會吃香喝辣，都不幫高雄人民說話」？
國民黨高市黨部主委黃昭順說，國民黨在高雄已八年沒有區域立委，這次應將陳美雅送進立法院。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言