快訊

辭神腦董座 鄭宏輝涉性騷隔1月出聲揭「民進黨2024最大危機」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯志恩返台輔選首站 力推高雄立委參選人陳美雅

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
國民黨智庫執行長柯志恩（左四）自英國返台輔選首站，即在高雄推薦第六選區立委參選陳美雅（右四）。記者王昭月／攝影
國民黨智庫執行長柯志恩（左四）自英國返台輔選首站，即在高雄推薦第六選區立委參選陳美雅（右四）。記者王昭月／攝影

國民黨高雄市黨部今晚舉辦第6選區（前、新、苓、鼓、鹽）立委參選人陳美雅提名同志見面會，剛從英國返台的國民黨智庫執行長柯志恩到場推薦，她指立委輔選首站就給陳美雅，她當過立委，知道立法院需要什麼人，陳是最合適的人選。

柯志恩指陳美雅曾赴日求學，是法學博士，更是5連霸議員，學識涵養皆佳，陳在任內爭取凹子底森林公園、鼓山運動中心等建設，未來到中央應更能幫高雄爭取更多資源。

柯表示，這次在高雄的輔選首站獻給陳美雅，是因為她自己選高雄市長第一場大型造勢活動，就是陳主持，陳不論口條或思維邏輯都是上選，她當過立委，知道立法院需要什麼樣的人，陳就是合適的人選。

陳美雅今晚與支持者見面，信心盈滿，她質疑中央8800億前瞻計畫預算，錢不知道都花到哪？另新竹棒球場挖出大祕寶，高端疫苗也發生弊案，但高雄的立委沒有發聲，高雄還債台高築達3000多億，「現在民進黨立委只會吃香喝辣，都不幫高雄人民說話」？

國民黨高市黨部主委黃昭順說，國民黨在高雄已八年沒有區域立委，這次應將陳美雅送進立法院。

陳美雅 國民黨 立法院

延伸閱讀

獨立參選？郭台銘下台南旋風訪問 面對媒體詢問「這樣表態」

賴清德提補助私校生 柯志恩酸：你院長任內私校生會很怨吧！

朱學恒告發自己玩哪招？法學博士議員警告「當心玩火自焚」

影／侯辦會國民黨 柯志恩談侯友宜兩岸論述：字句需要更精緻

相關新聞

柯志恩返台輔選首站 力推高雄立委參選人陳美雅

國民黨高雄市黨部今晚舉辦第6選區（前、新、苓、鼓、鹽）立委參選人陳美雅提名同志見面會，剛從英國返台的國民黨智庫執行長柯志...

大寮垃圾掩埋場回饋金喬不攏爆衝突 民政局：絕無使用暴力

針對大寮垃圾掩埋場回饋金爭議，今天區公所邀集在地5位里長、律師、教授舉行會議，會中區長黃伯雄遭里民質疑強渡關山，雙方爆發...

影／霹靂舞從街頭跳進奧運 高雄辦賽事成前哨站　

受年輕人歡迎的霹靂舞，將在2024走進巴黎奧運舞台，已有8年歷史的Respect Culture國際霹靂舞賽事，今天舉辦...

高雄今日登革熱+0 近3天查獲9處孳生源都罰1200元

高雄市累計16人確診本土登革熱，幸好今日無新增個案，高市衛生局持續針對鳳山文福里展場辦公室群聚，擴大緊急防治，累計採檢1...

屏東夏日狂歡祭推限定699元 郵輪巴士玩水消暑吃美食

屏東縣府整合夏日主題活動與熱門觀光景點，加碼推出期間限定「2023夏日狂歡祭－潮州好好玩」郵輪巴士路線，於7月15日起至...

麟洛鄭成功廟生活空間工程動土 打造全新K書中心造福屏東學子

屏東麟洛鄭成功廟生活空間營造計畫於今舉辦動土儀式，建置客庄聚落多功能場域，總經費1650萬元，該計畫工程分為3大部分，包...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦