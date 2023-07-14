柯志恩返台輔選首站 力推高雄立委參選人陳美雅

國民黨高雄市黨部今晚舉辦第6選區（前、新、苓、鼓、鹽）立委參選人陳美雅提名同志見面會，剛從英國返台的國民黨智庫執行長柯志恩到場推薦，她指立委輔選首站就給陳美雅，她當過立委，知道立法院需要什麼人，陳是最合適的人選。

柯志恩指陳美雅曾赴日求學，是法學博士，更是5連霸議員，學識涵養皆佳，陳在任內爭取凹子底森林公園、鼓山運動中心等建設，未來到中央應更能幫高雄爭取更多資源。

柯表示，這次在高雄的輔選首站獻給陳美雅，是因為她自己選高雄市長第一場大型造勢活動，就是陳主持，陳不論口條或思維邏輯都是上選，她當過立委，知道立法院需要什麼樣的人，陳就是合適的人選。

陳美雅今晚與支持者見面，信心盈滿，她質疑中央8800億前瞻計畫預算，錢不知道都花到哪？另新竹棒球場挖出大祕寶，高端疫苗也發生弊案，但高雄的立委沒有發聲，高雄還債台高築達3000多億，「現在民進黨立委只會吃香喝辣，都不幫高雄人民說話」？

國民黨高市黨部主委黃昭順說，國民黨在高雄已八年沒有區域立委，這次應將陳美雅送進立法院。