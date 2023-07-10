找到了！高雄鳳山路燈不亮原因 疑自來水施工線路遭挖損

高雄鳳山五甲地區昨晚7時30分許，出現大規模路燈不亮，恐造成用路人危險，台電獲報後雖隨即派員到場查修，經一小時搶修後，雖先修復90盞路燈，但仍有林森路約15盞燈線路故障持續不量，工程人員到直到今天凌晨才修復，並找出疑似故障原因。

高雄市議員李雅靜昨晚在臉書開轟，因已經不只一次，高雄鳳山每到大熱天，就出現電力不足的窘境，造成當地民眾困擾，而昨晚再次出現路燈不亮現象。

台電鳳山區處表示，影響範圍為鳳山區天興街、大德街、南光街一帶約有90盞路燈，以及林森路（天興街至自強一路）、林森路21巷、43巷、53巷路燈線路故障，約15盞路燈，導致道路昏暗，行車能見度不佳，恐有安全疑慮。

對此，昨晚台電雖緊急派員前往搶修，並迅速在8時25分許，將T1398AE28路燈開關先打直路供電，使得90盞路燈恢復正常運作，但林森路上15盞路燈，當時卻遲遲無法恢復光亮。

今天上午，台電人員表示，自來水公司昨晚曾進行施工，該路段的路燈線路經測試有短路現象，工程人員研判，路燈線路已遭挖損，且自來水公司施工後已回鋪百米柏油，因此，難以確認故障位置，導致路燈電源線無法送到用電端路燈的開關責任分界點。

約在凌晨時分工程人員將故障區段的路燈線，改由手孔先剪斷隔離，再由後段路燈電源線改接，終於在上午0時21分正常送電，這15盞燈才正常恢復運作。