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影／龍貓隧道爆紅小英也來朝聖！笑稱「市長一定要我來」

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄輕軌美術館站會穿梭590幾公尺 猶如動漫的「龍貓隧道」，因而爆紅。記者王昭月／攝影
高雄輕軌美術館站會穿梭590幾公尺 猶如動漫的「龍貓隧道」，因而爆紅。記者王昭月／攝影

高雄輕軌美術館路段種植成排樹形優美的小葉欖仁，列車行車其間猶如穿越動漫的「龍貓隧 」，去年爆紅後吸引許多民眾拍照打卡，蔡英文總統今天也搭乘體驗，她笑稱「陳其邁市長一定要她來」，捷運局則預告，高雄將有第2處龍貓隧道會誕生，預料吸引另波人潮。

蔡英文總統今天南下高雄參加總統府音樂會，午後特定搭乘輕軌穿越著名的龍貓隧道，下午她輕裝抵達輕軌美術館站，在市長陳其邁陪同下欣賞龍貓隧道之美，至於為何至此地「朝聖」？她笑說，「陳其邁市長一定要我來」，一旁的陳其邁則說，「總統到此一遊，希望能幫忙行銷高雄輕軌」。

高雄「龍貓隧道」爆紅，堪稱是無心插柳的結果，高雄捷運局長吳義隆說，初期美術館路軌道原規畫在20米的美術館路，但民眾擔心路寬受影響，市長陳其邁上任後提出九大優化策略，將軌道的布設融進當地3排、共184棟小葉欖仁樹木中，並找嘉義大學教授針對植栽與軌道工程進行共融設計，結果輕軌車廂行經這處綠廊，很多民眾驚嘆很像日本宮崎峻動漫的「龍貓隧道」，因而得名，吸引許多人前來打卡。

吳義隆表示，不只龍貓隧道，漂亮的輕軌車廂像移動的地標駛進美術館園區，也呼應早年內惟埤湖面漣漪的意象，將車站設計為「流水漣漪」造型，形成特色。他更預告，未來在大順路雨豆樹林蔭路段，亦會誕生第2座「龍貓隧道」，這裡共有206棵雨豆樹，未來輕軌行走其間景致會更優美，預計明年輕軌成圓，大家即能體驗。

今午蔡英文總統首度搭乘高雄輕軌，共使用3節車廂，另3節仍開放一般民眾搭乘，很多前來龍貓隧道朝聖的民眾到了車站看到許多維安人員駐守，才知道原來會與總統同車，一名黃小姐慕名帶兩名香港友人來搭車打卡，感到特別興奮。

蔡英文總統今午在市長陳其邁陪同下，搭高雄輕軌穿梭龍貓隧道。記者王昭月／攝影
蔡英文總統今午在市長陳其邁陪同下，搭高雄輕軌穿梭龍貓隧道。記者王昭月／攝影
蔡英文總統今午在市長陳其邁陪同下，搭高雄輕軌穿梭龍貓隧道。記者王昭月／攝影
蔡英文總統今午在市長陳其邁陪同下，搭高雄輕軌穿梭龍貓隧道。記者王昭月／攝影

高雄輕軌 蔡英文 美術館

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