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影／登革熱噴藥擾民？ 高市衛生局：室內採壓罐式消毒不黏膩

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高市衛生局說，熱煙霧機噴藥只會用在工作場所或室外。圖／讀者提供
高市衛生局說，熱煙霧機噴藥只會用在工作場所或室外。圖／讀者提供

高雄市今年登革熱疫情有升溫趨勢，目前已累計7例確診，高雄市政府為防堵疫情擴散，只要社區出現個案，立刻派人噴藥清消，不料引起民眾抱怨登革熱噴藥擾民。高市衛生局說，依傳染病防治法，民眾不得拒絕規避或妨礙防疫工作，且住家室內是採取壓罐式噴藥消毒，地板、桌面不會黏膩，感謝市民體諒，共同完成社區防疫。

高市衛生局表示，依據中央疾管署公布，台南市群聚疫情已達190例，高雄市目前也已發現7例，感染源均是台南；為有效防疫、阻斷社區傳播鏈，清除病媒蚊幼蟲及撲滅帶病毒成蚊是必要防治工作。

衛生局說，登革熱噴藥是緊急措施，以前使用熱煙霧機方式，噴藥後桌面、地面會油膩，現在熱煙霧機噴藥只會用在工作場所或室外，民眾的住家室內，是使用壓罐式噴藥消毒，噴藥後不會有黏膩的現象。

有網友在網路論壇PTT貼文抱怨，本想睡午覺，但被家人告知要噴藥，如果假裝不在會被罰錢，如不在家還會直接找鎖匠，「這真的還假的，台灣已經變成共產黨了？」有人回應說，「傳染病防治法第38條了解一下！」

高市衛生局副局長潘炤穎說，登革熱是法定急性傳染病，在有效防疫而非以裁罰為目的前提下，防疫團隊會前往應防治社區逐戶通知，請民眾依防治時間配合緊急防疫工作，經通知而未到場配合防治、有疫情風險之虞，可依傳染病防治法第38條，會同相關人員逕行進入實施防治工作。

潘炤穎說，衛生單位接獲確診案例通報時，立即在24小時內啟動社區緊急防治，針對個案居住地、工作地等社區劃定半徑約100公尺範圍執行必要孳生源清除及噴藥滅蚊措施，且依據中央防疫規定須於48小時內完成防治。

高市衛生局強調，住家室內是採取壓罐式噴藥消毒方式，撲滅登革熱病媒蚊。圖／讀者提供
高市衛生局強調，住家室內是採取壓罐式噴藥消毒方式，撲滅登革熱病媒蚊。圖／讀者提供
高市衛生局持續清除病媒蚊幼蟲。圖／讀者提供
高市衛生局持續清除病媒蚊幼蟲。圖／讀者提供
高市衛生局說，熱煙霧機噴藥只會用在工作場所或室外。圖／讀者提供
高市衛生局說，熱煙霧機噴藥只會用在工作場所或室外。圖／讀者提供
高市衛生局說，住家室內是採取壓罐式噴藥消毒，地板、桌面不會黏膩。圖／讀者提供
高市衛生局說，住家室內是採取壓罐式噴藥消毒，地板、桌面不會黏膩。圖／讀者提供

衛生局 登革熱 傳染病

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