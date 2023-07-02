高市圖暑假推線上看 抽樂園門票、電影票
暑假來臨，高雄市立圖書館即日起至8月31日推出線上看喜閱網，就抽義大世界樂園門票、喜樂時代電影票、購物禮券等豐富好禮，每半個月抽獎一次，讓親子在家共讀的同時還能有機會讓好運降臨。邀家長及學童上「喜閱網@高市圖」電子書系統平台，多加利用喜閱網電子書館藏。
高雄市文化局長王文翠表示，喜閱網是高雄推廣閱讀教育重要平台。每逢寒暑假，學校圖書館無法開放學生借書，家長學生可以向高市圖借閱書籍。目前喜閱網專用實體書已超過5萬冊，感謝各方企業與善心人士，捐資高市圖各分館購置並充實喜閱網館藏，滿足社區國小學童借閱需求。
高市圖自2021年喜閱網電子書上線後，使用人數連年增加，尤其於暑假期間更是使用高峰。高市圖代理館長林奕成說，暑假期間喜閱網除了原本的79種、1416冊藏書以外，高市圖再增添了270冊熱門的喜閱網電子書，今年更搭配借閱電子書就能抽獎的活動。
「喜閱網@高市圖」暑假活動推出了「喜閱一夏獎不完」，活動有220組獎項，分成閱讀及社群活動，無論大人小孩都能參加。只要民眾於「喜閱網@高市圖」線上借閱書籍滿5冊，即能參加抽獎，每半個月抽獎一次。
高市圖各分館都設置可外借的喜閱網專區，暑假期間河堤分館、大東藝術圖書館、岡山文化中心分館以及旗山分館，展出喜閱網實體書展，民眾到館即有現書可借閱，現場提供平板使用，立即看立即完成喜閱網線上作業。暑假期間高市圖也與教育局攜手合作推出「喜閱網夏日親子閱讀趣」，7月16日至22日共推出8場適合親子一起共同參加的夏令研習，可於7月18日前上網報名。
高市圖雙平台電子書，有超過12萬冊電子書提供民眾借閱，只要使用高市圖借閱證號即可從官網登入借閱，即使沒有借閱證的民眾，官網也提供線上辦證，完成註冊後即可開始借閱電子書。如因借閱證到期者，受權限暫停限制，可於高市圖官網「個人書房」進行線上數位驗證，不須到館也能延長借閱證期限，快速又方便。詳細資訊可上高市圖官網查詢https://www.ksml.edu.tw/。
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