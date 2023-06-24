影／高市龍舟爭霸 議會隊開嗆陳其邁放馬過來

高雄市府會龍舟PK大戰今午登場，賽前議會隊不但祭出啦啦隊造勢，議長康裕成、副議長曾俊傑還揚言刪預算，壯大士氣，且直呼市長陳其邁名諱「放馬過來」，陳其邁也回敬，請市民透過直播看市府隊如何痛宰議會隊，市府若輸了，就唱「紅豆」，比賽結果，市府隊以一個船身的距離擊敗議會隊。

2023愛河龍舟嘉年華總獎金上看百萬元，吸引135支龍舟隊伍參賽，高市府，議會各組隊伍PK，名義上是友誼表演賽，賽前卻展開魔鬼訓練，今午在愛河上操槳一決勝負。

議長康裕成、市長陳其邁分任所屬隊伍舉旗手，議會隊下午3點不到就到場備戰，郭建盟、黃彥毓、李順進、陳麗珍、黃飛鳳等議員扮啦啦隊登台跳舞暖身，隨後副議長麥克風手向市府隊開嗆，要「陳其邁，放馬過來」，讓台下民眾笑歪。

市府團隊也個個鬥志高昂，造型也不輸，工務局長戴上紅色髮帶，行國處長張硯卿臉上直接寫著win，稍後到場的陳其邁氣定神閒，指今天他臉書有龍舟賽直播，市民可看市府隊怎麼痛宰議會隊，「這個會留下歷史的紀錄」。若是議會隊輸了，就由啦啦隊長黃彥毓跳愛可，萬一市府輸了，唱紅豆就好。