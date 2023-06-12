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交通部票選「觀光亮點」 高雄推三大景點參戰
交通部觀光局辦理全台「觀光亮點獎票選」，高雄市府選出壽山動物園、蓮池潭龍虎塔、旗津高雄燈塔三大景點參戰，高雄市府觀光局長高閔琳邀民眾到高雄走走，一起投票支持高雄景點。
「觀光亮點獎票選」分為生態類、文化類、樂活類三大項目，各自再分為活動體驗及景點設施兩組，民眾投票就有機會抽中旅遊金1萬元、大飯店住宿券等大獎。高雄市府在生態類景點設施組推出壽山動物園、文化類景點設施組推出蓮池潭龍虎塔、樂活類景點設施組推出高雄燈塔，三大景點參戰為高雄爭光。
高閔琳表示，這三大景點都是高雄人氣打卡點，像蓮池潭龍虎躺今年剛登上匈牙利最大旅遊雜誌「Világjáró（世界旅行家）」封面；壽山動物園剛完成改造開幕、去年底至今已累積超過60萬人次；而旗津燈塔不分晝夜的美麗海景，更是外國旅客特別鍾愛的高雄景點。
高閔琳邀民眾踴躍投票，只要支持高雄觀光景點，除能參加主辦單位抽獎外，還加碼抽3組暢遊高雄必備的「高雄好玩卡×TaKao打狗逛逛」套票，讓高雄景點在全台競爭激烈的景點中脫穎而出，也邀請大家到高雄景點走走吃美食。
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