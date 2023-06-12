快訊

止咳藥、腸胃藥可能含有「巴比妥」？ 醫界：兒童藥水內從來沒有

爆性騷案後首露面！鍾沛君召開記者會 曝朱學恒18秒道歉音檔

朱學恒赴北檢「自己告發自己」 他：向鍾沛君道歉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄雷雨轟炸梓官蔬菜區！菜價恐上揚 農民冒雨搶收

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
大雨採收難免有水傷葉菜。記者古和純／攝影
大雨採收難免有水傷葉菜。記者古和純／攝影

高雄清晨大雷雨轟炸市區，適逢上班課尖峰時段，路口不時可見民眾踩著水花冒雨奔走的狼狽景象，據氣象局資料，高雄前五名雨勢最顯著的區域為梓官、三民、彌陀、大寮、仁武等行政區，其中梓官有約300公頃蔬菜專區，農民擔憂葉菜水傷，一早就忙著搶收。

「上午雨下個不停，對農民採收造成困擾。」高雄市梓官區農會供銷部主任劉振華指出，今天原本就計畫將葉菜類採收入庫，怎料雷雨傾瀉而下，差點讓農民一下措手不及，好在搶收成果水傷的並不多，不過，劉振華認為，接下來的葉菜賣相好壞，還得視氣候而定。

由於，日前運至台北農產運銷公司拍賣市場的葉菜類中價約每公斤僅10元左右，劉振華表示，這個價格低迷，對靠天吃飯的農民來說，幾乎沒有利潤。劉補充，今年高屏久旱無雨，就怕接下來暴雨襲來，影響到貨量減少，整體供應量下降，蔬菜價格恐有上漲趨勢。

目前，梓官區農會蔬菜集貨場用中空預冷方式，先將搶收下來的蔬菜裝箱送進倉庫中冷藏保鮮，工作人員來回利用堆高機將青江菜、高麗菜、青蔥等葉菜，全送進出倉庫保存。近期本就有預定葉菜採收計畫，梓官區農會表示，今天採收的蔬菜水傷不多，採收情況還算良好。

高雄梓官農會蔬菜集貨場中的翠綠青蔥。記者古和純／攝影
高雄梓官農會蔬菜集貨場中的翠綠青蔥。記者古和純／攝影
高雄市梓官區農會蔬菜集貨場的堆高機來回穿梭倉庫保存葉菜。記者古和純／攝影
高雄市梓官區農會蔬菜集貨場的堆高機來回穿梭倉庫保存葉菜。記者古和純／攝影
今早搶收高麗菜進庫保存。記者古和純／攝影
今早搶收高麗菜進庫保存。記者古和純／攝影
高雄市梓官區農會供銷部主任劉振華說明採收情況。記者古和純／攝影
高雄市梓官區農會供銷部主任劉振華說明採收情況。記者古和純／攝影

農民 農會 菜價

延伸閱讀

高雄雷雨還沒完？ 彭啟明：明天趨緩 周四周五更劇烈降雨

影／高雄豪大雨特報 陳其邁：水情燈號本周可望轉綠燈

大雷雨再狂轟屏東高雄台東1小時 慎防劇烈降雨雷擊

轟隆隆！雷雨狂炸高雄 「14個行政區」清晨雨量破百

相關新聞

不敵強風暴雨…萬丹百年老榕樹倒塌 居民：十分惋惜

低壓帶影響，屏東今凌晨降下豪雨，再加上近日多起地震，鬆動土石造成萬丹鄉一棵受縣府列管的百年老榕樹今晨應聲倒下，在地民眾聽...

高雄前鎮和祥街成水鄉澤國 民眾苦中作樂玩漂漂河

高雄市前鎮區和祥街、和義街一帶今天一度積水50公分，漫成水鄉澤國，路上的水宣洩不及淹進住家，民眾家當泡水，苦不堪言，有人...

高雄豪雨 苓雅區、小港區樹倒未傷人車

高雄從今天凌晨起降下大雨，小港區中鋼路與大業北路口、苓雅區五福一路、福建街口皆出現樹倒情形，所幸無任何人員受傷及車損

荸薺故鄉風華再現 澎湖湖西公所與台電聯手復育

繼台電尖山電廠復育荸薺有成後，湖西鄉公所與台電今天聯手在湖西埤塘生態園區進行荸薺復育工作，期望荸薺故鄉再現，找回往昔傳統...

影／高雄強降雨 鳳西羽球館牆面嘩啦啦頓成瀑布！

高雄市今晨降下豪大雨，在鳳西羽球館運動的球友反映，羽球館牆面竟嘩嘩流下大量雨水，就像瀑布一樣！網友戲稱：下大雨是驗收時刻...

高雄雷雨轟炸梓官蔬菜區！菜價恐上揚 農民冒雨搶收

高雄清晨大雷雨轟炸市區，適逢上班課尖峰時段，路口不時可見民眾踩著水花冒雨奔走的狼狽景象，據氣象局資料，高雄前五名雨勢最顯...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦