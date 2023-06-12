高雄雷雨轟炸梓官蔬菜區！菜價恐上揚 農民冒雨搶收

高雄清晨大雷雨轟炸市區，適逢上班課尖峰時段，路口不時可見民眾踩著水花冒雨奔走的狼狽景象，據氣象局資料，高雄前五名雨勢最顯著的區域為梓官、三民、彌陀、大寮、仁武等行政區，其中梓官有約300公頃蔬菜專區，農民擔憂葉菜水傷，一早就忙著搶收。

「上午雨下個不停，對農民採收造成困擾。」高雄市梓官區農會供銷部主任劉振華指出，今天原本就計畫將葉菜類採收入庫，怎料雷雨傾瀉而下，差點讓農民一下措手不及，好在搶收成果水傷的並不多，不過，劉振華認為，接下來的葉菜賣相好壞，還得視氣候而定。

由於，日前運至台北農產運銷公司拍賣市場的葉菜類中價約每公斤僅10元左右，劉振華表示，這個價格低迷，對靠天吃飯的農民來說，幾乎沒有利潤。劉補充，今年高屏久旱無雨，就怕接下來暴雨襲來，影響到貨量減少，整體供應量下降，蔬菜價格恐有上漲趨勢。