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抗旱井抽光灌溉水？ 高雄水利局：水層不同

聯合報／ 記者楊適群／高雄報導

因應極端氣候旱象嚴峻，高雄市水利局陸續在大樹區高屏溪沿岸開鑿抗旱水井，預計7月底再增加50口，總計總量達123口。當地農民憂心，過度開鑿水井恐讓當地水源不足，無法灌溉果樹影響農作。水利局指出，抗旱井與農民所鑿水井不是同一水層，不至於影響農民灌溉需求，會持續監控地下水層變化。

大樹農會總幹事歐幸娟表示，日前有農民反映，抗旱水井開挖後，農地灌溉的水井傳有抽不到水狀況，質疑「水被搶走了」，市府獲悉後立即聯絡汙水處理廠，廠方備妥每日1千公噸水量，讓有車可載運的農民運回灌溉，或以運水車直送農地讓農民儲存水桶使用，農民生計沒受到影響。

歐幸娟說，近期南部降雨增多，大地有解渴，抗旱水井已非民生用水主要來源，備而不用，農民多能理解，必須共體時艱面對極端氣候挑戰。

水利局表示，玉荷包多種在山坡地，抗旱水井在平地且多砂質地層開鑿，抽水影響範圍距周邊約200至300公尺，和農民灌溉水井差距較遠，應不致於互相干擾。大樹區抗旱水井鑿設深度介於100至150公尺，採分散地點且不同深度，農民所鑿水井取水層較淺，兩者不是同一水層，不至於影響農民灌溉需求，會持續監控地下水層變化。

水資源專家、屏東科技大學土木工程學系名譽教授丁澈士表示，抗旱水井是在缺水期使用，開鑿深度與一般農民私鑿約30公尺水井水層不同，不會相互干擾。近年受土地使用、氣候變遷等因素影響，導致淺層水井地下水位下降，讓農民以為抗旱水井搶走灌溉用水。丁也說，水利署、水利局會隨時監測地下水位，防止過度抽取，一旦發現有超抽等危險因子就必須停止。

農民 抗旱 地下水

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