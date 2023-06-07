高雄紅心芭樂外銷星馬 上半年銷量倍增

高雄水果拓銷海外，其中紅心芭樂特別受到星馬民眾喜愛，高市農業局今天表示，今年1至5月外銷至星馬的紅心芭樂達18噸，較去年同期量增1倍。為滿足需求，產地每週持續裝櫃出貨。

高雄種植芭樂面積達2800公頃，以珍珠芭樂、帝王芭樂為大宗，其中紅心芭樂種植面積約120公頃，產區包括內門、燕巢、大社、阿蓮、旗山等區。

高雄市農業局持續將高雄水果拓銷到國外市場，上半年除上架星馬地區5大知名超市，還舉辦超過60場的拓銷活動，其中紅心芭樂特別受到星馬民眾喜愛。

高雄市農業局今天發布新聞稿表示，今年3月在馬來西亞Fresh Vision超市、Isetan等通路舉辦8天推廣活動；同時也上架新加坡NTUC Fairprice超市，4、5月在15間大型分店辦理紅心芭樂的試吃推廣活動，帶動銷量成長。

農業局統計，今年1至5月高雄外銷至星馬的芭樂共46.6公噸，其中紅心芭樂數量達18噸，較去年同期銷量增加1倍，顯見紅心芭樂很受星馬消費者喜愛。為滿足當地需求，產地每週持續裝櫃出貨以確保通路供應無虞。

農業局表示，紅心芭樂特色如其名，在綠色外皮底下有如紅寶石般的果肉，香脆爽口、清甜中略帶微酸的獨特果香，富含胡蘿蔔素、茄紅素與維生素C。

農業局長張清榮說，高雄首選芭樂在星馬向來都是熱銷果品，其中紅心芭樂的高營養價值及市場獨佔性更炙手可熱，出貨量也大幅增長，未來農業局仍將致力拓展高雄蔬果至海外市場。