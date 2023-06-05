高雄豪華農舍掀波瀾 市議員質詢指「未爆彈還很多」

立委陳琬惠日前踢爆高雄農舍爭議，市議員朱信強昨質詢認為未爆彈還很多，有農民資格的不能建農舍，沒資格的大家偷蓋 ，要求農地違建應比照市區違章處理，建議檢討規畫「城鄉發展用地」，以社區營造概念，規畫每處約20公頃大區域，讓嚮往農村生活者能享受田園樂趣。

無黨議員朱信強質詢指東高雄基礎建設少得可憐，市府應作為而未作為，都市計畫法自民國65年制定至今，整個農村完全被限縮發展，限定具農民資格才能蓋農舍，那農民家庭分戶想蓋農舍，怎麼辦？

朱也不滿地說，農民配合休耕，並非不積極農作，農委會卻拿這點作為興建農舍資格的認定，「這樣卡農民，一點道理都沒有」，很多老輩因蓋農舍問題被罰，但民進黨卻有很多大老在那邊蓋農舍，「有資格的申請不過，沒資格的，大家都在偷蓋」，「擺明你就是限縮農民」。

市長陳其邁說，此事會再與農委會再做協商。關於限縮農民蓋農舍的權問題，副市長羅達生則表示，照顧農民是市府的責任，會在兩周時間內再與中央協調。

朱表示，東高雄因違反區域法問題開罰394件，罰額達2980萬，以種稻1分地賺1萬要種300公頃，何不讓不合法農舍能比照違章工廠納管，繳代金就地合法，讓農民可以住得安心。但現在情況是，農地非農用就開罰，結果街鄰吵架相互檢舉，1次罰6萬，判刑3到6個月不等，對農民是莫大損失，像犯了滔天大罪。

他建議，東高雄可利用3、500公頃台糖地開發輕工業區，或市長招商引資也把東高雄農地納入考慮 ，搭配LONG STAY模式，朝休閒農業用地發展，開放20公頃，讓都會型經濟較許可的人也可以去享受的農村風光。